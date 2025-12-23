Не менше 33 років стажу: хто зможе вийти на пенсію в Україні в 60 років (відео)

Люди, які не "назбирали" потрібну кількість років для пенсії, ризикують не отримати її з 60 років. За правилами пенсійної реформи, для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 33 роки трудового стажу.

Якщо не вистачає років для виходу на пенсію, її призначать у 63 роки або 65 років залежно від наявного стажу. Деталі пенсійної реформи пояснив в ефірі телемарафону перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Він підтвердив, що з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

"Якщо людина не має цього стажу (33 роки), їй треба буде чекати до 63 років, і в такому випадку потрібно вже 23 роки стажу, не менше. Якщо в людини і цього немає, то доведеться чекати до 65-річного віку і тоді стаж потрібен не менше 15 років, що є майже у всіх людей, які працювали офіційно", — пояснив народний депутат.

Відео дня

Михайло Цимбалюк пояснив деякі пункти пенсійної реформи

Якщо навіть такого стажу немає, то тоді є соціальна допомога, яку надає вже не Пенсійний фонд України, а держава.

За словами Цимбалюка, все ж таки більшість 60-літніх мають трудовий стаж не менше 33–35 років за умови, що працювали офіційно. Він зазначив, що цей пункт пенсійної реформи — виклик для тих людей, які працювали неофіційно, отримували зарплату в конвертах і платили єдиний соціальний внесок, а також сигнал для молодих людей.

"Одне з головних завдань реформи — стимулювати найманого працівника вимагати від роботодавця офіційного оформлення, щоб піклуватися про своє майбутнє".

Перехідний період

На запитання ведучої, чи передбачає держава якийсь перехідний період для тих, кому не вистачає стажу, гість ефіру відповів:

"Передбачає. Ми ці норми удосконалення пенсійного забезпечення вже врахували. Людина може або докупити пенсійний стаж, або через центр зайнятості знайти роботу за фахом і продовжити працювати, щоб напрацювати необхідний стаж".

Якщо в людини не вистачає грошей, їй можуть допомогти родичі з-за кордону, які там працюють, і докупити їй необхідний стаж, на купівлю якого в неї бракує або немає грошей, додав Цимбалюк.

Нагадаємо, українці зможуть за підсумками індексації пенсій отримати на 1000 гривень більше вже в березні 2026 року. Йдеться про тих людей, у кого зараз чистий розмір пенсії становить 6 849,3 грн.

Також повідомлялося, що 2026 року Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію і провести індексацію виплат.