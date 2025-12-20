В Украине могут увеличить пенсии на 1000 гривен: что нужно знать

Украинцы смогут по итогам индексации пенсий получить на 1000 гривен больше уже в марте 2026 года. Речь о тех людях, у кого сейчас чистый размер пенсии составляет 6 849,3 грн.

Речь идет о размере пенсии без надбавок. К тому же, такое повышение возможно, если не изменят правила индексации. Об этом пишет издание OBOZ.UA.

В Украине увеличат пенсии

Размером индексации считается половина суммы средней за три года зарплаты и прошлогодней инфляции. А Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 9,2%. Между тем динамика заработных плат, по прогнозу НБУ, за последние три года составляет около 20%.

По таким прогнозам, уровень индексации может достичь 14,6%.

Впрочем, в правительстве не спешат с прогнозами относительно индексации. Более того, не стоит ожидать, что всем повысят пенсию минимум на 14,6%, ведь:

повышают "голый" размер пенсии;

первые годы после назначения пенсии ее не будут индексировать.

Как инфляция "ест" пенсию

Ежегодная индексация не проводится с первого года после выхода человека на пенсию. Лишь через несколько лет пенсионер имеет шанс на перерасчет выплаты. Впрочем, за это время пенсия сильно уменьшается из-за инфляции.

Например, если пенсионер, который ушел на заслуженный отдых в начале 2022-го, имел выплату в размере 4 тысячи гривен, за два года его пенсию увеличили на 200 грн. То есть пенсия выросла всего на 5%. А с 2022-го до конца 2024-го размер инфляции составил 43,6%. Таким образом, реальный размер пенсии за три года снизился на 38,6%.

