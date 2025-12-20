В Україні можуть збільшити пенсії на 1000 гривень: що потрібно знати

Українці зможуть за підсумками індексації пенсій отримати на 1000 гривень більше вже в березні 2026 року. Мова про тих людей, у кого наразі чистий розмір пенсії становить 6 849,3 грн.

Йдеться про розмір пенсії без надбавок. До того ж, таке підвищення можливе, якщо не змінять правила індексації. Про це пише видання OBOZ.UA.

В Україні збільшать пенсії

Розміром індексації вважається половина суми середньої за три роки зарплати та минулорічної інфляції. А Національний банк прогнозує інфляцію у 2025 на рівні 9,2%. Тим часом динаміка заробітних плат, за прогнозом НБУ, за останні три роки становить близько 20%.

За такими прогнозами, рівень індексації може сягнути 14,6%.

Втім, в уряді не поспішають з прогнозами щодо індексації. Ба більше, не варто очікувати, що всім підвищать пенсію щонайменше на 14,6%, адже:

підвищують "голий" розмір пенсії;

перші роки після призначення пенсії її не будуть індексувати.

Як інфляція "їсть" пенсію

Щорічна індексація не проводиться з першого року після виходу людини на пенсію. Лише через кілька років пенсіонер має шанс на перерахунок виплати. Втім, за цей час пенсія сильно зменшується через інфляцію.

Наприклад, якщо пенсіонер, який пішов на заслужений відпочинок напочатку 2022-го, мав виплату в розмірі 4 тисячі гривень, за два роки його пенсію збільшили на 200 грн. Тобто пенсія зросла лише на 5%. А з 2022-го до кінця 2024-го розмір інфляції становив 43,6%. Таким чином, реальний розмір пенсії за три роки знизився на 38,6%.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У 2026 році Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію та провести індексацію виплат.

У ЗМІ порівняли розмір пенсій у різних країнах Європи. Лідером за сумою виплат стала Ісландія.

Нагадаємо, на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні досягла 6436 гривень, що еквівалентно близько 133 євро.