Со следующего года в Украине станет доступной бесплатная вакцинация от ВПЧ, — Минздрав

В 2026 году в Украине для девушек в возрасте 12-13 лет впервые станет доступной бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Related video

Соответствующие изменения предусмотрены в национальном Календаре профилактических прививок, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Медицинские закупки Украины (МЗУ) на запрос Министерства здравоохранения заключили договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая, учитывая изменения в национальном Календаре профилактических прививок, будет проводиться со следующего года. Бесплатная вакцинация против ВПЧ-инфекции по однодозной схеме начиная с 2026 года предусмотрена для девушек в возрасте 12-13 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9-валентная вакцина против ВПЧ-инфекции формирует защиту от девяти типов вируса, в частности от двух типов ВПЧ высокоонкогенного риска, на которые по данным ВОЗ, приходится около 70% рака шейки матки.

"Вакцинация рекомендована до начала половой жизни, потому что именно в такой ситуации вакцина имеет самую высокую эффективность, если ее применять до инфицирования", — пояснили в Минздраве.

Там подчеркнули, что первые поставки вакцины в Украину ожидаются в конце 2025 года, после чего начнется развозка по областям.

По данным ВОЗ, бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девушек по национальному календарю осуществляется в 75 странах.

В общем вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 149 странах мира.

"Такая интервенция призвана уменьшить количество онкологических заболеваний и является стратегическим решением", — подчеркнул главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, в США представили первую в мире вакцину от ВИЧ, которая дает 100% защиты от передачи вируса.

Фокус также писал о том, что ученые испытали экспериментальную вакцину, которая была разработана для предотвращения попадания кокаина в мозг.