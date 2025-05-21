От кокаина изобрели вакцину: она работает гениально просто

Ученые испытали экспериментальную вакцину, которая была разработана для предотвращения попадания кокаина в мозг. Препарат поможет людям с зависимостью сократить употребление наркотика.

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Об этом сообщает New Scientist.

В испытании, которое продлилось 32 недели, приняли участие 7 человек. Ежемесячно участникам вводили вакцину, после чего тесты их мочи показывали на 17% меньше содержания наркотика, чем в группе плацебо, говорит Стивен Камински из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке.

Он добавляет, что все участники эксперимента входили в группу тяжело зависимых.

Проведенное испытание было в первую очередь направлено на оценку безопасности вакцины, дальнейшие исследования должны показать уровень ее эффективности. Первая фаза испытаний показала, что вакцина безопасна для людей, неблагоприятная реакция появилась только у человека из группа плацебо.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела, которые связываются с кокаином непосредственно в кровотоке человека. Когда молекула кокаина связывается с антителом, она уже не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер в мозг. Вместо этого наркотик быстро распадается.

Иными словами, после вакцины люди больше не ощущают наркотической эйфории, что снижает тягу к наркотику на 27% за 32 недели.

Основная задача заключается в том, чтобы заставить иммунную систему уничтожать все молекулы кокаина. Предыдущая кокаиновая вакцина, которая была разаработана Томасом Костеном в Медицинском колледже Бейлора, оказывала терапевтический эффект только у двух третей тех, кто ее принимал. Дальнейшие испытания этой вакцины не были одобрены.

По словам Камински, новая кокаиновая вакцина под названием dAd5GNE стимулирует выработку большей уровня антител, чем ее предшественница. Это достигается путем связывания химического вещества, структура которого напоминает кокаин, с белками из внешней оболочки аденовируса, одного из вирусов, вызывающих простуду.

Дело в том, что иммунная система человека очень быстро и сильно реагирует на белки аденовируса.

Напомним, люди начали употреблять кокаин значительно раньше, чем считалось. Новое исследование показывает, что европейцы жевали листья коки развлечения ради более трех столетий назад.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.