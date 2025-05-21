Від кокаїну винайшли вакцину: вона працює геніально просто

Вчені випробували експериментальну вакцину, яка була розроблена для запобігання потрапляння кокаїну в мозок. Препарат допоможе людям із залежністю скоротити вживання наркотику.

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Про це повідомляє New Scientist.

У випробуванні, яке тривало 32 тижні, взяли участь 7 осіб. Щомісяця учасникам вводили вакцину, після чого тести їхньої сечі показували на 17% менший вміст наркотику, ніж у групі плацебо, каже Стівен Камінські з Медичного коледжу Вейла Корнелла в Нью-Йорку.

Він додає, що всі учасники експерименту входили до групи важко залежних.

Проведене випробування було насамперед спрямоване на оцінку безпеки вакцини, подальші дослідження мають показати рівень її ефективності. Перша фаза випробувань засвідчила, що вакцина безпечна для людей, несприятлива реакція з'явилася тільки в людини з групи плацебо.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла, які зв'язуються з кокаїном безпосередньо в кровотоці людини. Коли молекула кокаїну зв'язується з антитілом, вона вже не може проникнути через гематоенцефалічний бар'єр у мозок. Натомість наркотик швидко розпадається.

Іншими словами, після вакцини люди більше не відчувають наркотичної ейфорії, що знижує тягу до наркотику на 27% за 32 тижні.

Основне завдання полягає в тому, щоб змусити імунну систему знищувати всі молекули кокаїну. Попередня кокаїнова вакцина, яку розробив Томас Костен у Медичному коледжі Бейлора, мала терапевтичний ефект тільки у двох третин тих, хто її приймав. Подальші випробування цієї вакцини не були схвалені.

За словами Камінські, нова кокаїнова вакцина під назвою dAd5GNE стимулює вироблення більшого рівня антитіл, ніж її попередниця. Це досягається шляхом зв'язування хімічної речовини, структура якої нагадує кокаїн, з білками із зовнішньої оболонки аденовірусу, одного з вірусів, що викликають застуду.

Річ у тім, що імунна система людини дуже швидко і сильно реагує на білки аденовірусу.

Нагадаємо, люди почали вживати кокаїн значно раніше, ніж вважалося. Нове дослідження показує, що європейці жували листя коки заради розваги понад три століття тому.

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