Знайдений у мізках XVII століття: люди почали вживати кокаїн значно раніше, ніж вважалося

Нове дослідження показує, що європейці жували листя коки заради розваги понад три століття тому.

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Не секрет, що жителі Південної Америки жували листя коки протягом тисяч років, проте вчені вважали, що європейці дісталися до наркотику лише в XIX столітті. Нове дослідження вчених показує, що це не зовсім так — команда виявила сліди кокаїну в збережених зразках мозку віком не менше 300 років, пише Futurism.

Дослідження було проведено командою з Міланського університету. Вчені зосередилися на аналізі багатовікових збережених мізків, знайдених у похованні в Мілані. У результаті вченим вдалося виявити докази того, що європейці, всупереч тому, як вважалося раніше, використовували листя коки з розважальною метою набагато раніше, ніж вважалося раніше.

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Команда досліджувала 300-літні мізки й виявили в них сліди листя коки. Які використовуються для виготовлення кокаїну. Таким чином вчені буквально виявили докази того, що європейці вживали кокаїн для розваги значно раніше, ніж вважалося раніше.

Науковці виявили муміфіковані рештки двох людей у склепі Ка' Гранда — раніше це місце використовували для поховання протягом XVII століття. Відомо, що це місце слугувало останнім притулком для пацієнтів, які померли в прилеглій лікарні Оспедале Маджоре.

Команда зосередилася на вивченні мозку, що зберігся, і виявила в зразках активні компоненти рослини коки — сліди були знайдені в зразках обох останків. Вчені тепер вважають, що обидві людини жували листя коки безпосередньо перед своєю смертю. Ба більше, припускають, що пара не вживала рослину в рамках лікування, яке вони отримували в лікарні.

З огляду на те, що рослина не була вказана в детальній фармакопеї лікарні, її могли не призначити як лікарський засіб, а могли використовувати в інших цілях. Невідомо, навіщо люди жували листя коки, але вчені вважають, що причин могло бути кілька: по-перше, рослину могли жувати через зміцнювальні властивості, по-друге, її можна було використовувати в рекреаційних цілях.

Виробництво солей гідрохлориду кокаїну, білого порошку, який, як правило, асоціюється з наркотиком, насправді розпочалося лише в 19 столітті. Далі наркотик швидко набрав популярності та поширився по всій Європі.

Але тепер, результати нового дослідження вказують на те, що люди в Європі почали вживати наркотик значно раніше, ніж вважалося. Автори дослідження вважають, що їхня робота вкотре підкреслила деякі прогалини в наших знаннях про поширення рослини по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, де мешкають кокаїнові акули та звідки у них порошок.