Наркокартелі у шоці. Вчені "зламали" листя тютюну і навчили його виробляти кокаїн

Китайським генетикам вдалося зламати та перебудувати гени спорідненої тютюну рослини, щоб зробити з неї "завод" із виробництва наркотиків.

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Десятиліттями вчені билися над питанням, як рослині коки вдається виробляти наркотичну сполуку. І, схоже, таємниця розгадана — китайські вчені заявляють, що їм вдалося не лише розпізнати це складне біохімічне явище, а й змусити випадкову рослину робити те саме, пише Futurism.

Довгий час вчені вивчали рослину коки, їм навіть частково вдалося наблизитись до розуміння великої частини процесів, що відбуваються в рослині, проте ключовий елемент продовжував вислизати від учених. Однак тепер китайські вчені заявляють, що знайшли частину пазла, що бракує.

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Групі вчених з Куньмінського інституту ботаніки в Китаї вдалося ідентифікувати два раніше невідомі ферменти, які відіграють важливу роль у створенні кокаїну — EnCYP81AN15 та EnMT4. Потім дослідники використовували рослину Nicotiana benthamiana, близького родича тютюну — зламали його генетичний код і перепрограмували на вирощування цих ферментів. І їм це вдалося — аналіз показує, що випадкова рослина здатна зробити 400 нанограмів кокаїну на міліграм висушеного листа. Зазначимо, що це лише четверта частина середнього врожаю рослини коки, проте дослідники вважають, що це прорив у фармацевтиці.

За словами керівника дослідження Шен-Сюн Хуан, важливо пам'ятати, що кокаїн використовується не тільки як "наркотик для вечірок", але також відіграє важливу роль у медицині. Наприклад, два роки тому FDA схвалило анестетик для контрольованого використання у назальному спрею.

Вчені запевняють, що доступне виробництво кокаїну в тютюні замало для задоволення попиту в масовому масштабі, проте відіграє важливу роль для науки.

За словами Бенджаміна Лічмана з Йоркського університету, який не брав участі у дослідженні, це дослідження насправді є проривом фармацевтики. Дослідження показує, що надалі фармацевтичні компанії зможуть повністю відійти від рослинного виробництва кокаїну та синтезувати його у лабораторіях.

Крім того, вчений вважає, що модифікація рослин для виробництва наркотичних речовин, ймовірно, вплине на ринок наркотиків у світі. Лічман вважає, що відкриття вплине на ланцюжок постачання, а може і навіть буде використано для незаконного виробництва наркотиків.

Однак дослідники все ж таки вважають, що картелям навряд чи вдасться використовувати технологію у своїх цілях — по-перше, процес модифікації досить дорогий, по-друге, його навряд чи вдасться масштабувати.

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