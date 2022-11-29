Наркокартели в шоке. Ученые "взломали" листья табака и научили их вырабатывать кокаин

Китайским генетикам удалось взломать и перестроить гены родственного табаку растения, чтобы сделать из него "завод" по производству наркотиков.

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Десятилетиями ученые бились над вопросом, как растению коки удается производить наркотическое соединение. И, похоже, тайна разгадана — китайские ученые заявляют, что им удалось не только распознать это сложное биохимическое явление, но и заставить случайное растение делать то же самое, пишет Futurism.

Долгое время ученые изучали растение коки, им даже частично удалось приблизиться к пониманию большой части процессов, происходящих в растении, однако ключевой элемент продолжал ускользать от ученых. Однако теперь китайские ученые заявляют, что нашли недостающую часть пазла.

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Группе ученых из Куньминского института ботаники в Китае удалось идентифицировать два ранее неизвестных фермента, которые играют важную роль в производстве кокаина — EnCYP81AN15 и EnMT4. Затем исследователи использовали растение Nicotiana benthamiana, близкого родственника табака — взломали его генетической код и перепрограммировали на выращивание этих ферментов. И им это удалось — анализ показывает, что случайное растение способно произвести 400 нанограммов кокаина на миллиграмм высушенного листа. Отметим, что это всего лишь четвертая часть среднего урожая растения коки, однако исследователи считают, что это прорыв в фармацевтике.

По словам руководителя исследования Шэн-Сюн Хуан, важно помнить, что кокаин используется не только в качестве "наркотика для вечеринок", но также играет важную роль в медицине. Например, два года назад FDA одобрило анестетик для контролируемого использования в назальном спрейе.

Ученые уверяют, что доступное производство кокаина в табаке слишком мало для удовлетворения спроса в массовом масштабе, однако сыграет важную роль для науки.

По словам Бенджамина Личмана из Йоркского университета, который не участвовал в исследовании, данное исследование в действительности является прорывом фармацевтике. Исследование показывает, что в дальнейшем фармацевтические компании смогут полностью отойти от растительного производства кокаина и синтезировать его в лабораториях.

Кроме того, ученый считает, что модификация растений для производства наркотических веществ, вероятно, повлияет и на рынок наркотиков в мире. Личман считает, что открытие повлияет на цепочку поставок, а может и даже будет использовано для незаконного производства наркотиков.

Однако исследователи все же считают, что картелям вряд ли удастся использовать технологию в своих целях — во-первых, процесс модификации достаточно дорогой, во-вторых, его вряд ли удастся масштабировать.

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