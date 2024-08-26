Найден в мозгах XVII века: люди начали употреблять кокаин значительно раньше, чем считалось

Новое исследование показывает, что европейцы жевали листья коки развлечения ради более трех столетий назад.

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Не секрет, что жители Южной Америки жевали листья коки в течение тысяч лет, однако ученые полагали, что европейцы добрались до наркотика лишь в XIX веке. Новое исследование ученых показывает, что это не совсем так — команда обнаружила следы кокаина в сохранившихся образцах мозгом возрастом не менее 300 лет, пишет Futurism.

Исследование было проведено командой из Миланского университета. Ученые сосредоточились на анализе многовековых сохранившихся мозгов, найденных в захоронении в Милане. В результате ученым удалось обнаружить доказательства того, что европейцы, вопреки тому, как считалось ранее, использовали листья коки в развлекательных целях намного раньше, чем считалось ранее.

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Команда исследовала 300-летние мозги и обнаружили в них следы листьев коки. Которые используются для изготовления кокаина. Таким образом ученые буквально обнаружили доказательства того, что европейцы употребляли кокаин для развлечения значительно раньше, чем считалось ранее.

Ученые обнаружили мумифицированные останки двух человек в склепе Ка' Гранда — ранее это место использовалось для захоронения в течение XVII века. Известно, что это место служило последним пристанищем для пациентов, умерших в близлежащей больнице Оспедале Маджоре.

Команда сосредоточилась на изучении сохранившегося мозга и обнаружила в образцах активные компоненты растения коки — следы были найдены в образцах обоих останков. Ученые теперь считают, что оба человека жевали листья коки непосредственно перед своей кончиной. Более того, предполагается, что пара не употребляла растение в рамках лечения, которое они получали в больнице.

Учитывая, что растение не было указано в подробной фармакопее больницы, оно могло не быть назначено в качестве лекарственного средства, а могло использоваться в других целях. Неизвестно, зачем люди жевали листья коки, но ученые считают, что причин могло быть несколько: во-первых, растение могли жевать из-за укрепляющих свойств, во-вторых, оно могло использоваться в рекреационных целях.

Производство солей гидрохлорида кокаина, белого порошка, который, как правило, ассоциируется с наркотиком, на самом деле, началось лишь в 19 веке. Далее наркотик быстро набрал популярность и распространился по всей Европе.

Но теперь, результаты нового исследования указывает на то, что люди в Европе начали употреблять наркотик значительно раньше, чем считалось. Авторы исследования считают, что их работа в очередной раз подчеркнула некоторые пробелы в наших знаниях о распространении растения по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, где обитают кокаиновые акулы и откуда у них порошок.