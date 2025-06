В США представили первую в мире вакцину от ВИЧ: дает 100% защиту от передачи вируса

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат компании Gilead Sciences для профилактики ВИЧ. Эту инъекцию нужно колоть два раза в год.

В США одобрили первую в мире вакцину для профилактики ВИЧ, что стало значительным шагом вперед на пути к глобальному внедрению, которое может защитить миллионы людей от передачи опасного вируса. Препарат под названием Yeztugo нужно колоть два раза в год. Вакцина уже прошла клинические испытания. Но неясно, сколько людей в США и в других странах получат доступ к новому профилактическому препарату от ВИЧ, пишет ScienceAlert.

Препараты для профилактики передачи ВИЧ, известные как предконтактная профилактика или PrEP, существуют уже более десяти лет. Но поскольку такая профилактика обычно требует ежедневного приема таблеток, им еще предстоит внести значительный вклад в борьбу с опасным вирусом. Препарат ленакапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, предлагает новый мощный способ борьбы с ВИЧ, хотя остаются вопросы относительно его доступности. Ленакапавир, который продается под торговой маркой Yeztugo, снижает риск передачи ВИЧ более чем на 99,9 % у взрослых и подростков, что делает его функционально схожим с мощной вакциной.

Компания Gilead Sciences провела два крупных клинических испытания препарата. Первое исследование, в котором приняли участие более 2000 женщин из стран Африки к югу от Сахары, привело к снижению уровня передачи вируса на 100%. Во втором исследовании, в котором приняли участие более 2000 мужчин и женщин, было зарегистрировано всего два случая заражения. То есть уровень эффективности профилактики передачи ВИЧ составил 99,9%. При этом препарат намного эффективнее профилактических таблеток от ВИЧ.

Ученые обнаружили такие побочные эффекты у препарата, который нужно колоть два раза в год, как реакции в месте инъекции, головную боль и тошноту. Результаты обоих исследований были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

В компании Gilead Sciences говорят, что препарат Yeztugo только предотвращает передачу ВИЧ, но не блокирует другие болезни, передающиеся половым путем. Несмотря на впечатляющие результаты клинических исследований, новый препарат может быть недоступен многим людям из-за высокой стоимости.

Более ранний инъекционный препарат для профилактики ВИЧ каботегравир, который вводится каждые два месяца и был одобрен FDA в 2021 году, стоит десятки тысяч долларов в год и пока не оказал существенного влияния на борьбу с распространением ВИЧ.

Хотя компания Gilead Sciences не раскрывает цену Yeztugo, аналитики оценивают, что стоимость препарата в США может достичь 25 000 долларов в год. Текущая цена на ленакапавир, который ранее был оборен FDA для в качестве лечения ВИЧ составляет 39 000 долларов в год. Эксперты ожидают, что эта цена снизится, когда будет массово внедрен для профилактики ВИЧ препарат Yeztugo.

"Даже страны с высоким уровнем дохода не смогут позволить себе широкомасштабное использование ленакапавира по ценам выше 20 000 долларов США в год", — говорит Эндрю Хилл из Ливерпульского университета, возглавлявший группу ученых, которые обнаружили, что его можно производить массово и продавать всего за 25 долларов на человека в год.

Компания Gilead Sciences уже подписала соглашения с шестью фармацевтическими компаниями о производстве и распространении дженериков препарата Yeztugo, ожидающих одобрения регулирующих органов, в 120 странах с низким и средним уровнем дохода.

Как уже писал Фокус, ВИЧ может вернуться с новой силой. Недавние изменения в политике США о международной помощи, нанесло серьезный удар по глобальной организации, борющейся с опасным заболеванием. В ООН заявили, что у человечества нет времени на промедление, а больные оказались в смертельной опасности.

