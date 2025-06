У США представили першу у світі вакцину від ВІЛ: дає 100% захист від передачі вірусу

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило препарат компанії Gilead Sciences для профілактики ВІЛ. Цю ін'єкцію потрібно колоти двічі на рік.

У США схвалили першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ, що стало значним кроком уперед на шляху до глобального впровадження, яке може захистити мільйони людей від передачі небезпечного вірусу. Препарат під назвою Yeztugo потрібно колоти двічі на рік. Вакцина вже пройшла клінічні випробування. Але незрозуміло, скільки людей у США і в інших країнах отримають доступ до нового профілактичного препарату від ВІЛ, пише ScienceAlert.

Препарати для профілактики передачі ВІЛ, відомі як передконтактна профілактика або PrEP, існують уже понад десять років. Але оскільки така профілактика зазвичай вимагає щоденного приймання таблеток, їм ще належить зробити значний внесок у боротьбу з небезпечним вірусом. Препарат ленакапавір, розроблений компанією Gilead Sciences, пропонує новий потужний спосіб боротьби з ВІЛ, хоча залишаються питання щодо його доступності. Ленакапавір, який продається під торговою маркою Yeztugo, знижує ризик передавання ВІЛ більш ніж на 99,9 % у дорослих і підлітків, що робить його функціонально схожим із потужною вакциною.

Компанія Gilead Sciences провела два великих клінічних випробування препарату. Перше дослідження, в якому взяли участь понад 2000 жінок з країн Африки на південь від Сахари, призвело до зниження рівня передачі вірусу на 100%. У другому дослідженні, в якому взяли участь понад 2000 чоловіків і жінок, було зареєстровано лише два випадки зараження. Тобто рівень ефективності профілактики передачі ВІЛ становив 99,9%. При цьому препарат набагато ефективніший за профілактичні таблетки від ВІЛ.

Вчені виявили такі побічні ефекти у препарату, який потрібно колоти двічі на рік, як реакції в місці ін'єкції, головний біль і нудоту. Результати обох досліджень були опубліковані в журналі The New England Journal of Medicine.

У компанії Gilead Sciences кажуть, що препарат Yeztugo тільки запобігає передачі ВІЛ, але не блокує інші хвороби, що передаються статевим шляхом. Незважаючи на вражаючі результати клінічних досліджень, новий препарат може бути недоступний багатьом людям через високу вартість.

Більш ранній ін'єкційний препарат для профілактики ВІЛ каботегравір, який вводять кожні два місяці і який FDA схвалила 2021 року, коштує десятки тисяч доларів на рік і поки що не справив істотного впливу на боротьбу з поширенням ВІЛ.

Хоча компанія Gilead Sciences не розкриває ціну Yeztugo, аналітики оцінюють, що вартість препарату в США може досягти 25 000 доларів на рік. Поточна ціна на ленакапавір, який раніше був заборонений FDA для лікування ВІЛ, становить 39 000 доларів на рік. Експерти очікують, що ця ціна знизиться, коли буде масово впроваджено для профілактики ВІЛ препарат Yeztugo.

"Навіть країни з високим рівнем доходу не зможуть дозволити собі широкомасштабне використання ленакапавіру за цінами, вищими за 20 000 доларів США на рік", — каже Ендрю Гілл із Ліверпульського університету, який очолював групу вчених, котрі виявили, що його можна виробляти масово та продавати лише за 25 доларів на людину на рік.

Компанія Gilead Sciences вже підписала угоди з шістьма фармацевтичними компаніями про виробництво та розповсюдження дженериків препарату Yeztugo, що очікують схвалення регулювальних органів, у 120 країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Як уже писав Фокус, ВІЛ може повернутися з новою силою. Нещодавні зміни в політиці США про міжнародну допомогу завдали серйозного удару по глобальній організації, що бореться з небезпечним захворюванням. В ООН заявили, що у людства немає часу на зволікання, а хворі опинилися в смертельній небезпеці.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.