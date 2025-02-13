ВІЛ може повернутися з новою силою: організація, що бореться з ним, на межі колапсу

Нещодавні зміни в політиці США щодо міжнародної допомоги завдали серйозного удару по глобальній організації, що бореться з небезпечним захворюванням. В ООН заявили, що у людства немає часу на зволікання, а хворі опинилися у смертельній небезпеці.

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Боротьба зі СНІДом стала найсмертоноснішими перегонами людства кілька десятиліть тому, коли мільйони людей загинули від цієї хвороби, а уряди поспіхом вживали заходів у відповідь. Зрештою Сполучені Штати зіграли вирішальну роль у переломі ситуації, розробивши програму PEPFAR — Надзвичайний план президента з надання допомоги хворим на СНІД, завдяки якій вдалося врятувати мільйони життів. Однак нещодавні зміни в політиці США порушили глобальні заходи реагування і викликали побоювання з приводу відновлення кризи, пише Associated Press.

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Хоча від ВІЛ, вірусу, що викликає СНІД, досі немає ліків, за допомогою противірусних препаратів з ним вдалося впоратися. Заморожування адміністрацією Трампа іноземної допомоги призвело до того, що PEPFAR опинився в невизначеності. Було ухвалено тимчасове рішення, але плутанина в його реалізації призвела до збоїв у фінансуванні та кадровому забезпеченні.

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Працівники охорони здоров'я, підрядники та системи оплати опинилися в безладді, внаслідок чого багато хто залишився без доступу до життєво важливих ліків. Агентство ООН зі СНІДу попередило, що, якщо ці невдачі не будуть швидко подолані, в найближчі п'ять років від хвороб, пов'язаних зі СНІДом, можуть померти 6,3 мільйона осіб, знаменуючи собою повернення смертельного ворога.

Наслідки втрати доступу до лікування ВІЛ дуже серйозні. Вірус, що поширюється через біологічні рідини, такі як кров і сперма, послаблює нашу імунну систему, роблячи організм вразливим до інфекцій, від яких здорова людина зазвичай відбивається. Без щоденного прийому противірусних препаратів ВІЛ починає швидко розмножуватися, збільшуючи ризик передачі інфекції.

Уже через кілька тижнів вірус може знову виявитися в крові людини, що становить загрозу для сексуальних партнерів хворих і навіть їхніх ненароджених дітей. Якщо ВІЛ не лікувати, він переходить у СНІД — останню і найнебезпечнішу стадію захворювання. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, без лікування люди зі СНІДом зазвичай живуть лише близько трьох років. Інфекції, такі як пневмонія, туберкульоз і грибкові захворювання, стають смертельно небезпечними для життя людини, особливо в країнах з високим рівнем захворюваності, таких як Південна Африка, яка вже бореться і з ВІЛ, і з туберкульозом.

Що довше людина обходиться без противірусних препаратів, то слабкішою стає її імунна система, внаслідок чого навіть повсякденна діяльність стає потенційно небезпечною і може призвести до летального результату.

Раптове припинення фінансування з боку США вже призвело до звільнення медичних працівників у таких ключових країнах, як Кенія та Ефіопія, створивши повсюдні прогалини в тестуванні, підтримці хворих та їхньому супроводі. Деякі африканські клініки вже почали відмовляти пацієнтам через брак ресурсів.

Щоб повернути назад ці невдачі, потрібен час, якого, за словами експертів у галузі охорони здоров'я, немає у мільйонів людей. Глава агентства ООН зі СНІДу Вінні Б'яньїма попередила, що тривалі перебої в лікуванні можуть призвести до появи стійких до ліків штамів ВІЛ, що зробить майбутнє лікування ще складнішим, якщо не неможливим.

Потенційні наслідки відродження захворювання виходять за рамки індивідуального здоров'я. Відновлення смертності від СНІДу може залишити мільйони дітей сиротами, знову призвівши до втрат, що спостерігалися до створення програми PEPFAR. Хоча США історично очолювали глобальну боротьбу з ВІЛ, експерти побоюються, що, якщо не вжити термінових заходів щодо відновлення допомоги, прогрес, досягнутий за останні два десятиліття, може бути зведений нанівець.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату у нас в мозку, в якій може ховатися ВІЛ. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.