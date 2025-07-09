З наступного року в Україні стане доступною безкоштовна вакцинація від ВПЛ, — МОЗ

У 2026 році в Україні для дівчат віком 12-13 років вперше стане доступною безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Related video

Відповідні зміни передбачені в національному Календарі профілактичних щеплень, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Медичні закупівлі України (МЗУ) на запит Міністерства охорони здоров'я уклали договір на закупівлю 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яка, враховуючи зміни в національному Календарі профілактичних щеплень, буде проводитися з наступного року. Безоплатна вакцинація проти ВПЛ-інфекції за однодозною схемою починаючи з 2026 року передбачена для дівчат віком 12-13 років", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9-валентна вакцина проти ВПЛ-інфекції формує захист від дев'яти типів вірусу, зокрема від двох типів ВПЛ високоонкогенного ризику, на які за даними ВООЗ, припадає близько 70% раку шийки матки.

"Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування", — пояснили в МОЗ.

Там підкреслили, що перші постачання вакцини в Україну очікуються в кінці 2025 року, після чого розпочнеться розвезення по областях.

За даними ВООЗ, безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах.

Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

"Така інтервенція покликана зменшити кількість онкологічних захворювань і є стратегічним рішенням", — наголосив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, у США представили першу у світі вакцину від ВІЛ, яка дає 100% захисту від передачі вірусу.

Фокус також писав про те, що вчені випробували експериментальну вакцину, яка була розроблена для запобігання потрапляння кокаїну в мозок.