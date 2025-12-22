Сколько надо зарабатывать в 2026 году, чтобы не потерять бронь: детали

Чтобы не потерять от мобилизации, в январе 2026 года забронированные украинцы должны получать минимальную зарплату 21 970,5 грн. В декабре 2025-го она должна быть не менее 20 тысяч.

Эта сумма рассчитывается как 2,5 минимальных зарплат в Украине (8000 грн*2,5), которая действует в Украине в 2025 году, сообщает ресурс "Бухгалтер 911".

При этом выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной заработной платы за декабрь. Учитывается дата начисления, а не выплаты. Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума — 20 тысяч грн.

Сумма 21 970,5 грн является "брутто", то есть в нее может включаться не только оклад, но и другие выплаты, которые входят в состав заработной платы. Требование к такому размеру минимальной зарплаты будет действовать на протяжении всего 2026 года.

Відео дня

Если это условие не соблюдается, работник может лишиться бронирования.

Согласно постановления Кабинета министров Украины № 1608 от 8 декабря, без учета срока осуществляется аннулирование бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных.

То есть как только предприятие теряет статус критически важного, его сотрудники теряют бронь.

При принятии такого решения основной целью правительства было расширение перечня субъектов, которые могут оформлять отсрочки для работников, и усиление контроля и детализации процедуры бронирования, в частности через "Дію", объяснил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Кроме того, 8 декабря Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

28 ноября в Министерстве обороны заявили, что добавили в "Резерв+" новую отсрочку от мобилизации — для граждан, отец или мать которых имеют инвалидность I или II группы.

Также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.