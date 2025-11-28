Минобороны добавило в "Резерв+" новую отсрочку от мобилизации: кто может ее получить

В приложении "Резерв+" расширен перечень отсрочек от мобилизации. Теперь заявку онлайн могут подать граждане, отец или мать которых имеют инвалидность I или II группы.

Информация о новых отсрочках в "Резерв+" опубликована на официальном сайте Министерства обороны Украины. С 1 ноября 2025 года предоставленная отсрочка будет продлеваться автоматически.

Автоматизированный процесс оформления длится от нескольких минут до нескольких часов.

Услуга доступна только для военнообязанных, которые являются единственными совершеннолетними детьми и имеют только отца или только мать. Если в семье есть оба родителя или другие совершеннолетние дети, получить отсрочку не получится.

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

В Минобороны рассказали, что для оформления отсрочки военнообязанным необходимо:

подать запрос в приложении "Резерв+"

дождаться завершения автоматической проверки данных в государственных реестрах;

проверить информацию о получении отсрочки в электронном военно-учетном документе (если основания подтверждены — она появляется автоматически).

Для подтверждения оснований для предоставления отсрочки необходимы данные об инвалидности отца или матери, которые хранятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда. Конкретные данные о семье также должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС). Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) отца или матери с инвалидностью должен быть прописан в актовой записи о рождении.

Если указанные данные на момент получения отсрочки не актуальны, перед тем, как подавать онлайн-запрос в "Резерв+", нужно обновить их в соответствующих реестрах.

Все отсрочки в "Резерв+"

Всего на сегодня в "Резерв+" доступны 11 видов онлайн-отсрочек от мобилизации:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

Другие обновления в "Резерв+"

30 октября Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+" для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

17 сентября в МОУ объясняли, что новое примечание"Требует прохождения БЗВП" в "Резерв+" касается граждан с военно-учетной специальностью ВОС-999.

Напомним, 28 ноября СМИ писали, что в Украине могут мобилизовать мужчин с инвалидностью, которые не оформили отсрочку официально.