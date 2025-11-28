В Украине могут мобилизовать мужчин с инвалидностью: при каком условии

Военнообязанные с инвалидностью должны официально оформить отсрочку, чтобы избежать мобилизации. С ноября для этого не обязательно идти в ТЦК.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины №3543 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью не подлежат призыву даже в условиях военного времени, пишет "УНИАН". При этом по законодательству право на отсрочку дает наличие этого статуса независимо от того, какую группу инвалидности имеет человек.

В то же время журналисты отмечают, что украинцы с инвалидностью могут добровольно подписать контракт с Вооруженными силами, если это позволяет состояние здоровья.

Могут ли мобилизовать с инвалидностью

По словам журналистов, военнообязанного со статусом инвалидности могут мобилизовать, если он официально не оформил отсрочку. До ноября 2025 года для этого необходимо было лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако сейчас для первого оформления отсрочки достаточно прийти в Центр предоставления административных услуг — а дальше военно-учетный документ, медицинская справка, копия кода и паспорта будут переданы в ТЦК без участия гражданина. Если отсрочка будет одобрена, информация об этом появится в приложении "Резерв+" ориентировочно через неделю.

Відео дня

Часть военнообязанных с инвалидностью остаются непригодными для мобилизации всю жизнь, и людям с легкими заболеваниями необходимо посещать перекомиссию каждые полгода или год. Если мужчину признают здоровым и годным к службе во время повторного осмотра, он потеряет право на отсрочку.

Раз оформленная отсрочка по инвалидности продлевается в "Резерв+" автоматически, если основания для ее получения остаются неизменными.

Напомним, 26 ноября заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса анонсировал изменения в распределении мобилизованных в ВСУ, которые должны способствовать пополнению подразделений вовремя и в полном объеме.

16 ноября представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, кто составляет мобилизационные планы. По его словам, потребность в личном составе определяет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.