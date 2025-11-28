В Україні можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю: за якої умови

Військовозобов'язані з інвалідністю повинні офіційно оформити відстрочку, щоб уникнути мобілізації. З листопада для цього не обов'язково йти до ТЦК.

Відповідно до статті 23 Закону України №3543 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю не підлягають призову навіть за умов воєнного часу, пише "УНІАН". При цьому за законодавством право на відстрочку дає наявність цього статусу незалежно від того, яку групу інвалідності має людина.

Водночас журналісти зазначають, що українці з інвалідністю можуть добровільно підписати контракт зі Збройними силами, якщо це дозволяє стан здоров'я.

Чи можуть мобілізувати з інвалідністю

За словами журналістів, військовозобов'язаного зі статусом інвалідності можуть мобілізувати, якщо він офіційно не оформив відстрочку. До листопада 2025 року для цього необхідно було особисто відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, проте наразі для першого оформлення відстрочки достатньо прийти в Центр надання адміністративних послуг — а далі військово-обліковий документ, медичну довідку, копію кода і паспорта буде передано до ТЦК без участі громадянина. Якщо відстрочку буде схвалено, інформація про це з'явиться в застосунку "Резерв+" орієнтовно за тиждень.

Частина військовозобов'язаних з інвалідністю лишаються непридатними для мобілізації все життя, та людям з легшими захворюваннями необхідно відвідувати перекомісію кожні пів року чи рік. Якщо чоловіка визнають здоровим і придатним до служби під час повторного огляду, він втратить право на відстрочку.

Раз оформлена відстрочка за інвалідністю продовжується в "Резерв+" автоматично, якщо підстави для її отримання лишаються незмінними.

Нагадаємо, 26 листопада заступник керівника Офісу президента Павло Паліса анонсував зміни до розподілу мобілізованих в ЗСУ, які мають сприяти поповненню підрозділів вчасно та в повному обсязі.

16 листопада речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів, хто складає мобілізаційні плани. За його словами, потребу в особовому складі визначає Генеральний штаб Збройних сил України.