"Повністю виконати не вдається": в ТЦК відповіли, хто складає мобілізаційні плани

Мобілізаційні плани ТЦК отримують від вищого командування — потребу в кількості особового складу визначають в Генштабі ЗСУ. При цьому повністю виконати чи перевиконати план не вдається.

Про формування мобілізаційних планів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів в інтерв'ю "Главкому". За його словами, ТЦК є лише фінальною ланкою процесу.

"Над нами оперативні командування, над ними — командування видів, зокрема Сухопутних військ, далі — Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу у кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри", — пояснив Істомін.

Він додав, що ТЦК не діє як окремий самостійний орган, а отримує від вищого командування завдання щодо кількості військовозобов'язаних, яких потрібно мобілізувати чи відібрати за контрактом. Речник Полтавського ОТЦК та СП зазначив, що люди потрібні не лише на лінії фронту, а й в тилу, навчальних центрах, підрозділах технічної підтримки тощо.

"Усе це — військо. Країна визначає, скільки людей потрібно, а наше завдання — цих людей знайти й направити", — сказав Роман Істомін.

Точного відсотка виконання плану Полтавський ОТЦК та СП він не назвав, утім зазначив, що виконувати на 100% його не виходить, про що свідчить зокрема дефіцит у війську.

"Звісно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ми робимо все можливе", — сказав речник.

