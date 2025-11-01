Мобілізація з 1 листопада: знімати працівників ТЦК на відео можна, але є нюанс, — юристка

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що фіксація працівників ТЦК на відео може бути порушенням або не мати наслідків залежно від того, яка у військовозобов'язаного мета. Вона наголосила, що військові не мають повноважень затримувати українців, навіть якщо вони оголошені у розшук.

Відповідно до чинних норм законодавств, представники ТЦК і поліціянти під час вручення повісток мають вмикати бодікамери й фіксувати процес. Ці фото та відео є доказом відмови від повістки на одному рівні з особистим підписом військовозобов'язаного. Якщо зйомка була неякісною через неналежне кріплення камери, у суді ці матеріали можуть вважати недопустимими або неналежними. Про це Бекало повідомила у коментарі ТСН 1 листопада.

Закон про мобілізацію: чи можна знімати ТЦК

Юристка запевнила, що військовозобов'язані можуть самостійно фіксувати вручення повістки на відео, але виключно з метою використання матеріалів як доказу. Якщо з фільмувати військовослужбовців або блокпост з метою публічного поширення інформації про ЗСУ, за це вже загрожуватиме покарання.

Відео дня

"Якщо фото-відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП (наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичний вплив або наносять тілесні ушкодження), то такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того, хто знімає такі дії та публікує таке відео або фото. За умови, що вони не будуть розповсюджені публічно, адже диспозиції кримінальної статті передбачає саме дії, направлені на розповсюдження таких матеріалів", — уточнила вона.

Якщо громадянин зафіксував правопорушення, він може передати матеріали виключно слідчому або прокурору, для чого складається протокол і проводиться вилучення за законом.

"Тільки в такому разі матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи. Доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду", — підкреслила Бекало.

Закон про мобілізацію: повноваження ТЦК

Адвокатка підтвердила, що працівники ТЦК не мають законних повноважень затримувати і доставляти українців у військкомат — незалежно від того, відбувається це на службовому чи цивільному авто. Військові можуть лише вручити повістку, яка має бути належно оформленою.

Однак проводити затримання і доставляти військовозобов'язаних у ТЦК можуть поліціянти. Важливо при цьому, щоб правоохоронці дотримувались процедури, тобто складали відповідний протокол, і мали на це підстави. Такими підставами вважаються відмова від повістки, розшук людини або вчинення нею інших порушень.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні змінюється процедура оформлення відстрочки від мобілізації. У Галицько-Франківському районному ТЦК у Львові пояснили, як краще подавати документи.

Адвокат Святослав Михайлов опублікував "хорошу і погану" новини щодо мобілізації з 1 листопада. Він попередив, що у деяких військовозобов’язаних можуть виникнути проблеми з оформленням відстрочки через нові правила.