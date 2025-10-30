Мобілізація з 1 листопада: адвокат пояснив, що зміниться через оформлення відстрочок у ЦНАП

Адвокат Святослав Михайлов опублікував "хорошу і погану" новини щодо подання заяв на відстрочку через ЦНАПи. З його слів, у частини українців можуть виникнути проблеми з оформленням відстрочки від мобілізації з 1 листопада.

"Говорив щойно з керівником одного ЦНАПу. Є дві новини стосовно подання заяв на відстрочку через ЦНАП з першого числа, хороша і погана", — зазначив юрист у своєму Telegram-каналі 30 жовтня.

Хорошою новиною він вважає те, що заяви заповнюватимуть працівники ЦНАПів. Відбуватиметься це в онлайн-формі та в присутності військовозобов'язаного.

"Відповідно вам нічого не потрібно друкувати, тільки документи з собою брати", — підкреслив Михайлов.

Поганою ж новиною, на його думку, є те, що подати заяву можна буде лише особисто. Тобто відправити у ЦНАП свого адвоката або представника за довіреністю, щоб оформити відстрочку від мобілізації, не вийде.

"Виникає питання як бути тим хто за кордоном", — додав юрист.

Відстрочка від мобілізації з 1 листопада: що змінюється

З 1 листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочки. Подати документи через ТЦК вже буде неможливо. Оформлення 9 типів відстрочок відбуватиметься через "Резерв+", альтернативою буде подання заяви через ЦНАП.

Якщо військовозобов’язаний не має змоги надати дані про себе онлайн або його відстрочка поки не доступна у застосунку, можна буде прийти у ЦНАП. Там адміністратор внесе інформацію в систему й направить заяву ТЦК.

Через ЦНАПи лише подаватимуться заяви, а рішення про надання відстрочки ухвалюватимуть військкомати. Українцям, які вже подали документи у ТЦК й чекають на відповідь, радять звернутись у свій військкомат.

Розгляд документів, наданих через ЦНАП, триватиме до 7-15 днів. Ті, кому продовжать відстрочки автоматично, мають отримати сповіщення про це до 5 листопада.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Фріз припустила, що з новою процедурою з 1 листопада можуть виникнути проблеми, якщо персонал ЦНАП не буде достатньо підготовлений до цієї роботи.

Народна депутатка Оксана Савчук 28 жовтня інформувала, що в Україні готується єдиний законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів і тих, хто пішов з СЗЧ. З її слів, арештом рахунків і майна зміни не обмежуватимуться.