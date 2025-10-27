Міноборони змінює порядок оформлення відстрочок: нові правила запрацюють вже з 1 листопада
Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації: тепер задля цього українці звертатимуться не в ТЦК, а у ЦНАПи. Окрім того, більшість відстрочок можна буде отримати, не виходячи з дому.
Український уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України на урядовому порталі.
Українці зможуть оформлювати відстрочку онлайн і в ЦНАПах
Вже з 1 листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочки. Система продовжуватиме відстрочки без повторних заяв і черг, якщо усі необхідні дані є в реєстрах.
Окрім того, вже 9 типів відстрочок можна оформити через застосунок "Резерв+". Користувачі можуть показувати отриманий цифровий документ з QR-кодом з телефону або роздрукувати його, в обох випадках він матиме юридичну силу.
Для тих, хто не може оформити відстрочку онлайн або чий тип відстрочки ще не доступний у "Резерв+", доступне подання заяви через ЦНАП. Адміністратор внесе інформацію у систему та передасть заяву ТЦК.
"Важливо: ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі", — наголосили у Мінцифри.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що відстрочки продовжать автоматично понад 600 тисячам українців, а через "Резерв+" можна буде оформити 80% відстрочок від мобілізації.
"Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом — основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно", — зазначила вона.
Зі слів прем'єрки, рішення уряду є важливою частиною створення екосистеми "е-ТЦК".
В Україні змінять порядок оформлення відстрочок: деталі
"Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації", — пояснив міністр оборони України Денис Шмигаль.
З 1 листопада ТЦК не прийматимуть заяви про відстрочку. Громадянам, які раніше вже подали заяву за старою процедурою і ще не отримали результату, радять звернутись у військкомат. Якщо ж відстрочка не буде продовжена автоматично, хоча мала б, потрібно буде оновити свої дані у реєстрах.
Автоматичне продовження відстрочки буде доступне:
- особам з інвалідністю;
- тимчасово непридатним до служби;
- багатодітним батькам неповнолітніх дітей;
- батькам неповнолітніх дітей з інвалідністю і повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;
- тим, хто у шлюбі з особами з інвалідністю I або II групи;
- тим, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю — своїми або дружини/чоловіка;
- тим, хто виховує неповнолітню дитину, поки інший партнер служить у війську;
- студентам денної або дуальної форми навчання, докторантам й інтернам;
- науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які працюють не менш як на 0,75 ставки;
- близьким родичам загиблих або зниклих безвісти під час війни;
- родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- незаконно позбавленим волі через агресію РФ;
- звільненим з полону військовим.
Через "Резерв+" вже можна оформити відстрочку, якщо людина:
- має інвалідність;
- тимчасово непридатна до служби, і є постанова ВЛК в електронному вигляді;
- виховує трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
- має неповнолітню дитину з інвалідністю або повнолітню з інвалідністю I або II групи;
- має дружину або чоловіка з інвалідністю I або II групи;
- виховує неповнолітню дитину, поки чоловік або дружина служить;
- є студентом, докторантом, інтерном або викладачем.
У Міноборони пообіцяли, що перелік ще розширюватимуть. Зокрема, найближчим часом він поповниться на дві категорії — тих, хто дозволяє за батьками з інвалідністю, і тих, хто сам виховує неповнолітню дитину.
Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації: терміни
На сайті Міноборони пояснюється, що розгляд документів, наданих через ЦНАП, займатиме до 7-15 днів. Водночас ті, кому продовжать відстрочки автоматично, отримають відповідне сповіщення до 5 листопада. З цієї ж дати й будуть автоматично продовжені відстрочки від мобілізації.
"Щойно відстрочку буде продовжено, "Резерв+" надішле сповіщення і запропонує оновити ваш військово-обліковий документ. Також чат-бот підтримки міститиме розділ, який пояснюватиме, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі", — додали у міністерстві.
Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розповів, як у вишах викривають "студентів", що вступили лише задля відстрочки від мобілізації.
Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що скоро в Україні має запрацювати єдиний великий сервіс, завдяки якому ТЦК зможуть отримувати доступ до потрібної для їхньої роботи інформації.