Міноборони змінює порядок оформлення відстрочок: нові правила запрацюють вже з 1 листопада

Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації: тепер задля цього українці звертатимуться не в ТЦК, а у ЦНАПи. Окрім того, більшість відстрочок можна буде отримати, не виходячи з дому.

Український уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України на урядовому порталі.

Українці зможуть оформлювати відстрочку онлайн і в ЦНАПах

Вже з 1 листопада в Україні запрацює автоматичне продовження відстрочки. Система продовжуватиме відстрочки без повторних заяв і черг, якщо усі необхідні дані є в реєстрах.

Окрім того, вже 9 типів відстрочок можна оформити через застосунок "Резерв+". Користувачі можуть показувати отриманий цифровий документ з QR-кодом з телефону або роздрукувати його, в обох випадках він матиме юридичну силу.

Для тих, хто не може оформити відстрочку онлайн або чий тип відстрочки ще не доступний у "Резерв+", доступне подання заяви через ЦНАП. Адміністратор внесе інформацію у систему та передасть заяву ТЦК.

"Важливо: ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі", — наголосили у Мінцифри.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що відстрочки продовжать автоматично понад 600 тисячам українців, а через "Резерв+" можна буде оформити 80% відстрочок від мобілізації.

"Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом — основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно", — зазначила вона.

Зі слів прем'єрки, рішення уряду є важливою частиною створення екосистеми "е-ТЦК".

В Україні змінять порядок оформлення відстрочок: деталі

"Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації", — пояснив міністр оборони України Денис Шмигаль.

З 1 листопада ТЦК не прийматимуть заяви про відстрочку. Громадянам, які раніше вже подали заяву за старою процедурою і ще не отримали результату, радять звернутись у військкомат. Якщо ж відстрочка не буде продовжена автоматично, хоча мала б, потрібно буде оновити свої дані у реєстрах.

Автоматичне продовження відстрочки буде доступне:

особам з інвалідністю;

тимчасово непридатним до служби;

багатодітним батькам неповнолітніх дітей;

батькам неповнолітніх дітей з інвалідністю і повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

тим, хто у шлюбі з особами з інвалідністю I або II групи;

тим, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю — своїми або дружини/чоловіка;

тим, хто виховує неповнолітню дитину, поки інший партнер служить у війську;

студентам денної або дуальної форми навчання, докторантам й інтернам;

науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які працюють не менш як на 0,75 ставки;

близьким родичам загиблих або зниклих безвісти під час війни;

родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

незаконно позбавленим волі через агресію РФ;

звільненим з полону військовим.

Через "Резерв+" вже можна оформити відстрочку, якщо людина:

має інвалідність;

тимчасово непридатна до служби, і є постанова ВЛК в електронному вигляді;

виховує трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

має неповнолітню дитину з інвалідністю або повнолітню з інвалідністю I або II групи;

має дружину або чоловіка з інвалідністю I або II групи;

виховує неповнолітню дитину, поки чоловік або дружина служить;

є студентом, докторантом, інтерном або викладачем.

У Міноборони пообіцяли, що перелік ще розширюватимуть. Зокрема, найближчим часом він поповниться на дві категорії — тих, хто дозволяє за батьками з інвалідністю, і тих, хто сам виховує неповнолітню дитину.

Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації: терміни

На сайті Міноборони пояснюється, що розгляд документів, наданих через ЦНАП, займатиме до 7-15 днів. Водночас ті, кому продовжать відстрочки автоматично, отримають відповідне сповіщення до 5 листопада. З цієї ж дати й будуть автоматично продовжені відстрочки від мобілізації.

"Щойно відстрочку буде продовжено, "Резерв+" надішле сповіщення і запропонує оновити ваш військово-обліковий документ. Також чат-бот підтримки міститиме розділ, який пояснюватиме, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі", — додали у міністерстві.

