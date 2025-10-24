ТЦК матимуть доступ до потрібної інформації: невдовзі запрацює єдиний великий сервіс — експерт розкрив деталі

Невдовзі в Україні має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований за напрямками, завдяки чому ТЦК та інші відповідні служби зможуть отримувати доступ до тієї інформації, яка необхідна для їхньої роботи.

Така система зокрема дозволить уникати помилок та дублювання даних, які часто трапляються під час надсилання центром комплектування повісток громадянам. Про це розповів військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю для видання "Телеграф".

Він зокрема пояснив переваги інтеграції системи "Резерв+" з різними державними реєстрами та базами даних.

"Виглядає так, що скоро має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований по напрямках. За таких умов відповідні служби, включно з ТЦК, матимуть доступ тільки до тієї інформації, яка потрібна для їхньої роботи і нічого зайвого", — зазначив Тимочко.

Він пояснив, що працівник ТЦК, володіючи одразу необхідною інформацією, або ж той, хто формує повістки, може, наприклад, побачити вчасно, що повістка не потрібна особі. Для прикладу — людина померла, багато років не живе в Україні, має статус багатодітного батька чи інші підстави для звільнення.

"Працівник центру одразу бачить, що повістка не потрібна", — пояснив експерт.

За його словами, без такого інтегрованого доступу процес "був довгим і складним", оскільки співробітники ТЦК розсилали повістки, а лише згодом з'ясовувалася ситуація.

"Цей сервіс дозволить реально оцінювати цифри "ухилянтів" — скільки людей дійсно уникають призову, а скільки взагалі не можуть служити через законні причини", — додав Тимочко.

За його словами, такий підхід також дозволить звести до мінімуму корупційні ризики. Відповідні структури ж працюватимуть завдяки цьому ефективніше.

Він також додав, що алгоритми формують дані відповідно до конкретних критеріїв: чи підлягає людина під службу у війську, чи ні.

"Це робиться автоматично на основі реєстрів та публічних даних", — зазначив Тимочко.

Експерт також наголосив, що вважає реєстр виборців є одним зі найповніших.

