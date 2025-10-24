ТЦК будут иметь доступ к нужной информации: вскоре заработает единый большой сервис — эксперт раскрыл детали

Вскоре в Украине должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям, благодаря чему ТЦК и другие соответствующие службы смогут получать доступ к той информации, которая необходима для их работы.

Такая система в частности позволит избегать ошибок и дублирования данных, которые часто случаются при отправке центром комплектования повесток гражданам. Об этом рассказал военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью для издания "Телеграф".

Он в частности объяснил преимущества интеграции системы "Резерв+" с различными государственными реестрами и базами данных.

"Выглядит так, что скоро должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям. При таких условиях соответствующие службы, включая ТЦК, будут иметь доступ только к той информации, которая нужна для их работы и ничего лишнего", — отметил Тимочко.

Он пояснил, что работник ТЦК, обладая сразу необходимой информацией, или же тот, кто формирует повестки, может, например, увидеть вовремя, что повестка не нужна лицу. Например — человек умер, много лет не живет в Украине, имеет статус многодетного отца или другие основания для освобождения.

"Работник центра сразу видит, что повестка не нужна", — пояснил эксперт.

По его словам, без такого интегрированного доступа процесс "был долгим и сложным", поскольку сотрудники ТЦК рассылали повестки, а лишь впоследствии выяснялась ситуация.

"Этот сервис позволит реально оценивать цифры "уклонистов" — сколько людей действительно избегают призыва, а сколько вообще не могут служить по законным причинам", — добавил Тимочко.

По его словам, такой подход также позволит свести к минимуму коррупционные риски. Соответствующие структуры же будут работать благодаря этому эффективнее.

Он также добавил, что алгоритмы формируют данные в соответствии с конкретными критериями: подлежит ли человек под службу в армии или нет.

"Это делается автоматически на основе реестров и публичных данных", — отметил Тимочко.

Эксперт также отметил, что считает реестр избирателей является одним из самых полных.

