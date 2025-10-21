В Полтаве осудили украинца за выписанные самому себе повестки: что произошло

Идею подделать повестку от ТЦК полтавчанину предложил его знакомый, который работал в полиграфии. Мужчина получил только что из-под печати поддельные документы с печатями и заполнил их у себя дома.

На скамье подсудимых оказался полтавчанин, который имеет среднее специальное образование и официально не трудоустроен. Детали дела известны из приговора Шевченковского районного суда города Полтавы от 14 октября.

Знакомый мужчины неофициально работал в полиграфии СОРУ-PRIN, имея навыки компьютерной обработки фотографий и документов. В начале 2025 года он сообщил, что с помощью оборудования полиграфии может подделать повестки о вызове в ТЦК. Идея заключалась в том, чтобы в случае встречи с работниками военкоматов, предоставлять фальшивую повестку, избегая таким образом вручения настоящей.

Украинец решился на изготовление поддельных документов, чтобы избежать мобилизации. По договоренности знакомый для него изготовил бланк повестки, просканировав настоящую и обработав снимок. Мало того, он изготовил оттиск гербовой печати и подписи уполномоченного лица. Эти файлы специалист сохранил на флешке, чтобы использовать и в дальнейшем.

Таким образом полтавчанин получил по меньшей мере две распечатанные фальшивые повестки. Дома он сам заполнил повестку, в частности отметив свои ФИО, дату рождения и адрес.

Правоохранителям не известно о случаях, когда фальшивые повестки были предъявлены. Однако в суде отметили, что фигуранты готовились к препятствованию деятельности ВСУ. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало совершение преступления в условиях военного положения.

8 апреля мужчина в присутствии адвоката заключил сделку с прокурором, которую впоследствии утвердил суд. Он признал себя виновным, получив четыре года заключения по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и три года — по статье о подделке документов. Путем поглощения был избран срок в четыре года, но полтавчанина освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Если за это время он снова совершит преступление или нарушит свои обязанности, он окажется за решеткой.

Кроме того, с осужденного взыскали 7131,20 гривны за проведение экспертизы.

Напомним, 21 октября Верховная Рада проголосовала на продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Решение поддержали 315 народных депутатов.

Вручать повестки гражданам во время мобилизации в Украине могут не только работники ТЦК. Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие еще лица официально уполномочены это делать.