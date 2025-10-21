Оповещение проводит не только ТЦК: кто еще может вручать повестки военнообязанным

Кроме сотрудников ТЦК и СП, обязанности оповещения военнообязанных могут быть возложены на ряд должностных лиц. В частности сообщать о необходимости явиться в ТЦК могут работодатели, руководители ЖЭКов и ОСМД.

О привлечении к процессам мобилизации в Украине уполномоченных лиц, которые не являются сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки, адвокат Екатерина Анищенко рассказала в комментарии "ТСН". В то же время она отметила, что сегодня такие практики почти не встречаются.

По словам адвоката, оповещать военнообязанного о необходимости явиться в ТЦК должны работодатели. Они должны реагировать на распоряжения территориальных центров в течение трех дней, иначе рискуют получить штраф от 50 тысяч гривен.

"Ответственность за нарушение, за неоповещение, будет нести руководитель предприятия", — сказала Екатерина Анищенко.

Также, по ее словам, руководители ТЦК могут уполномочить проводить оповещение сельских старост и руководителей ОСМД. Журналисты со ссылкой на данные из открытых источников отметили, что главы ОСМД привлекались к процессам оповещения, открывая сотрудникам ТЦК двери подъездов.

При этом адвокат добавила, что повестки, вероятно, больше не прикрепляют к платежкам за коммунальные услуги после того, как в прошлом году повестки начали направлять заказными письмами.

К мобилизации в Украине могут привлекаться ОСМД и ЖЭКи

Адвокат Роман Симутин также рассказал, что в соответствии с украинским законодательством к процессу оповещения военнообязанных могут привлекать председателей ОСМД, однако отметил, что наказание в случае игнорирования руководителем этих мероприятий фактически не предусмотрено. Также обязанность оповещения может быть возложена на руководителя ЖЭКа.

"Если военнообязанный отказывается от повестки, то руководитель ЖЭКа это фиксирует", — пояснил адвокат.

Аналогичные обязанности могут быть возложены на сельских старост: юрист отмечает, что они тоже должны фиксировать отказ военнообязанного от повестки и передавать информацию в ТЦК и СП.

Напомним, 14 октября военный юрист Тарас Боровский рассказал, что в Украине нет нормативно-правовых актов, которые бы запрещали бронирование лиц в розыске и военнообязанных, имеющих проблемы с военным учетом.

В Тернопольском областном ТЦК 14 октября анонсировали изменения подходов к мобилизации и заявили, что к процессу оповещения военнообязанных будут привлекать боевые подразделения.