Бронирование лиц в розыске и тех, у кого проблемы с воинским учетом: эксперт объяснил, есть ли запрет

В Украине нет нормативно-правовых актов, которые бы запрещали бронировать лиц, находящихся в розыске, или же тех, кто имеет проблемы с военным учетом.

Законодательство в частности не предусматривает запрет на бронирование для тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), считался ограниченно годным и тому подобное. Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире "Новини LIVE" 14 октября.

"Нет закона, который бы сказал нам о том, что запрещено бронировать тех, кто в розыске, или тех, кто не прошел ВВК, был ограниченно годным или должен был получить какую-то другую степень годности. Нигде не сказано, что бронирование работников невозможно в связи с тем, что у них есть какие-то недостатки в воинском учете", — пояснил юрист.

Также Боровский отметил, что источниками права в Украине являются законы.

Юрист добавил, что бронирование в Украине вводилось не как "откуп от армии", а чтобы государство "обеспечивало свое существование" во время войны. То есть закрепленных работников энергетической сферы, медиков и стратегических работников. Однако сейчас бронирование воспринимается как своего рода "откуп" от службы и т.д., отметил военный юрист.

Также во время эфира Тарас Боровский напомнил, что военно-учетные данные надо обновлять ежегодно, даже при условии, если ничего не изменилось. Если раньше это можно было сделать через приложение "Резерв+" и ЦНАП, то в 2025 году это возможно только лично в ТЦК.

"Я думаю, что это является причиной того, что в этом году мы имеем более низкий показатель тех, кто добровольно обновил данные", — пояснил эксперт.

По его словам, "народное поверье" о том, что если пойти в ТЦК и СП обновлять данные, скорее всего, лицо будет сразу же мобилизовано в ряды Сил обороны, "не лишено смысла".

