Закон о бронировании приняли, но мужчины в розыске не избегут штрафов, — СМИ

Закон о временном бронировании военнообязанных на критически важных предприятиях подписан председателем Верховной Рады. Однако даже работники, принятые на работу по упрощенной процедуре, остаются под риском административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Кто подпадает под действие закона

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №13335 о временном бронировании военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях.

Документ позволяет трудоустраивать мужчин, которые не стоят на воинском учете, имеют ненадлежащим образом оформленные документы или находятся в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.

Ответственность остается

В то же время закон не освобождает таких лиц от ответственности. В финальной редакции указано, что бронирование не отменяет наказание, предусмотренное действующим законодательством за нарушение правил воинского учета, норм оборонного законодательства или мобилизационной подготовки.

Административные и уголовные санкции

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за такие нарушения предусмотрен штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Уголовный кодекс содержит отдельные статьи, которые предусматривают более строгие санкции:

Статья 336 — за уклонение от призыва по мобилизации (от 3 до 5 лет лишения свободы);

Статья 337 — за уклонение от воинского учета или учебных сборов (штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн или исправительные работы до года).

Бронирование не освобождает от наказания

Бронирование не означает освобождение от возможных штрафов или уголовной ответственности. Если в отношении военнообязанного уже открыто производство, факт его трудоустройства на критическом предприятии не является основанием для его закрытия.

Закон также не определяет механизма решения таких случаев.

Изменения при подготовке ко второму чтению

При подготовке законопроекта ко второму чтению была изъята норма, которая запрещала бронирование лиц, находящихся в уголовном розыске по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса.

При этом ответственность для руководителей предприятий за заключение трудовых договоров с такими работниками не предусмотрена.

Срок бронирования и условия трудоустройства

Законом установлено, что период бронирования не может превышать 45 календарных дней с даты заключения трудового договора и применяется только один раз в год.

Если в течение этого времени работник исправит нарушения по воинскому учету, он может быть забронирован на общих основаниях.

Кроме того, критически важные предприятия имеют право заключать трудовые договоры с такими работниками без риска для должностных лиц. Срок испытания при приеме на работу в военное время не может превышать 45 календарных дней.

Критерии определения критически важных предприятий и порядок бронирования работников в период военного положения устанавливает Кабинет Министров Украины.

Как сообщал Фокус, народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что во время голосования за законопроект №13335 депутаты "Слуги народа" убрали критические предприятия, оставив бронирование только для оборонной сферы и работников с ненадлежащим образом оформленными военными документами.

Фокус также писал, что Рада разрешила на 45 дней бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета.