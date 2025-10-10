Закон про бронювання ухвалили, але чоловіки у розшуку не уникнуть штрафів, — ЗМІ

Закон про тимчасове бронювання військовозобов’язаних на критично важливих підприємствах підписано головою Верховної Ради. Однак навіть працівники, прийняті на роботу за спрощеною процедурою, залишаються під ризиком адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Хто підпадає під дію закону

Як повідомляє "Судово-юридична газета", Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13335 про тимчасове бронювання військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах.

Документ дозволяє працевлаштовувати чоловіків, які не стоять на військовому обліку, мають неналежно оформлені документи або перебувають у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію.

Відповідальність залишається

Водночас закон не звільняє таких осіб від відповідальності. У фінальній редакції зазначено, що бронювання не скасовує покарання, передбачене чинним законодавством за порушення правил військового обліку, норм оборонного законодавства чи мобілізаційної підготовки.

Адміністративні та кримінальні санкції

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачено штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Кримінальний кодекс містить окремі статті, які передбачають суворіші санкції:

Стаття 336 — за ухилення від призову під час мобілізації (від 3 до 5 років позбавлення волі);

Стаття 337 — за ухилення від військового обліку чи навчальних зборів (штраф від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн або виправні роботи до року).

Бронювання не звільняє від покарання

Бронювання не означає звільнення від можливих штрафів чи кримінальної відповідальності. Якщо щодо військовозобов’язаного вже відкрите провадження, факт його працевлаштування на критичному підприємстві не є підставою для його закриття.

Закон також не визначає механізму вирішення таких випадків.

Зміни під час підготовки до другого читання

Під час підготовки законопроєкту до другого читання було вилучено норму, яка забороняла бронювання осіб, що перебувають у кримінальному розшуку за статтями 336 або 337 Кримінального кодексу.

Водночас відповідальність для керівників підприємств за укладення трудових договорів із такими працівниками не передбачена.

Термін бронювання та умови працевлаштування

Законом установлено, що період бронювання не може перевищувати 45 календарних днів із дати укладення трудового договору і застосовується лише один раз на рік.

Якщо протягом цього часу працівник виправить порушення щодо військового обліку, він може бути заброньований на загальних підставах.

Крім того, критично важливі підприємства мають право укладати трудові договори з такими працівниками без ризику для посадових осіб. Строк випробування при прийнятті на роботу у воєнний час не може перевищувати 45 календарних днів.

Критерії визначення критично важливих підприємств та порядок бронювання працівників у період воєнного стану встановлює Кабінет Міністрів України.

