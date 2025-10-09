Скандал у Раді: "Слуги народу" вилучили критичні підприємства із закону про бронювання, — Гончаренко

Народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що під час голосування за законопроєкт №13335 депутати "Слуги народу" прибрали критичні підприємства, залишивши бронювання лише для оборонної сфери та працівників з неналежно оформленими військовими документами.

За пару годин до цього, як повідомляли сам депутат та пресслужба Верховної Ради, парламент проголосував за законопроєкт, який мав надавати право бронювати працівників критично важливих підприємств та оборонно-промислового комплексу на 45 днів, якщо військово-облікові документи відсутні або оформлені неналежним чином, чи персональні дані не уточнені. Пізніше Гончаренко оприлюднив пост в Telegram, у якому звинуватив "Слугу народу" у виключенні критичних підприємств із законопроєкту.

"Таким чином, законопроєкт дозволяє бронювати на 45 днів людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, тільки оборонній сфері. Просто бардак. А чому не залишити критичні підприємства. Хіба там не важливо це?", — йдеться в дописі політика.

Олексій Гончаренко звинуватив депутатів фракції "Слуги народу" у зміні закону перед голосуванням Фото: Скриншот

Загалом, законопроєкт №13335 отримав підтримку 272 депутатів, а його ініціаторами є депутати фракції "Слуга народу", серед яких зокрема долучилися Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Галина Янченко, Роман Костенко та Юрій Здебський.

Як йдеться у порівняльній таблиці, опублікованій на сайті Верховної Ради 6 жовтня, законопроєкт передбачає бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів як критично важливі для функціонування економіки та оборонно-промислового комплексу, на 45 днів, якщо у них відсутні або оформлені неналежним чином військові документи, або вони не перебувають на військовому обліку, або не уточнили персональні дані. Підприємства можуть укладати з такими працівниками трудові договори на строк випробування до 45 днів без порушення законодавства, а роботодавець має право розірвати договір, якщо працівник не увідповіднить документи до вимог закону.

З огляду на це, за змістом таблиці, положення про критично важливі підприємства спочатку були передбачені. Тобто слова Гончаренка про те, що їх виключили, відносяться саме до остаточної редакції закону, і формально механізм бронювання залишився, але для критично важливих підприємств його вже не застосували.

Варто зауважити, що на момент публікації депутати фракції "Слуга народу", які є ініціаторами проєкту, не коментували звинувачення свого колеги.

Нагадаємо, що 9 жовтня в Раді розгорівся новий скандал із Мар'яною Безуглою. Так, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський наголосив, що напередодні вона намагалась прорватись на засідання Комітету з питань національної безпеки, стукаючи "усіма частинами тіла" у двері.

Також Фокус писав, що цього дня депутати підтримали за основу законопроєкт №12349, який передбачає створення Кіберсил Збройних Сил.