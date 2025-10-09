"Малюка взяли в заручники": в Раді розгорівся новий скандал із Мар'яною Безуглою (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський наголосив, що напередодні Мар'яна Безугла намагалась прорватись на засідання Комітету з питань національної безпеки, стукаючи "усіма частинами тіла" у двері. У відповідь депутатка наголосила, що члени профільного комітету нібито "взяли у заручники" голову СБУ Василя Малюка.

Related video

"Прошу дати процедурне доручення комітету ВР України з питань охорони здоров'я щодо розробки алгоритму апарату ВРУ на екстрені ситуації, які загрожують життю та здоров'ю народних депутатів України", - сказав Федір Веніславський та нагадав, що напередодні нардепка Мар'яна Безугла намагалась прорватись на засідання оборонного Комітету.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими відбувалося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там заслуховували доповідь голову СБУ Василя Малюка.

"Одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю та здоров'ю", - доповів Веніславський.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що такого в Раді ще не було.

Після Веніславського слово взяла сама Мар'яна Безугла та заявила, на дві години в одному кабінеті "фактично взяли в заручники голову Служби Безпеки України" Василя Малюка.

"І не пускали чотирьох народних депутатів, три з яких члени Комітету Національної безпеки. Фізично не пускали в кабінет! Дві години! Це порушення прав народного депутата!" – поскаржилась нардепка Стефанчуку.

Мар'яна Безугла стукала в двері Комітету з безпеки – що відомо

Про стукання в двері "різними частинами тіла" повідомила сама народна депутатка Мар'яна Безугла у соцмережах та опублікувала відео.

Вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.

Колишній народний депутат Борислав Береза повідомив, що члени комітету очікували на візит Безуглої, тому й зачинили двері.

"Зрозуміло, що члени комітету хотіли попрацювати, а не стати учасниками треш-шоу з Безуглою. Тому злили їй інформацію, що засідання починається в один час, а самі почали на півгодини раніше", – зазначив Береза.

За його словами, зачинені двері стали "непереборною силою" для депутатки, яка "почала волати і вимагати негайно запустити її на комітет, одночасно молотя у двері".

Сама Мар’яна Безугла у соцмережах підтвердила, що її не пускали на засідання. Членів комітету вона звинуватила в умисному перешкоджанні її діяльності.

"Перешкоджання діяльності народного депутата від нероб під час війни. Комітет має бути розпущено, якщо такий абсурд триватиме і надалі", — додала Безугла.

Безугла заявила, що двері були зачинені зсередини, а троє інших членів комітету також не змогли потрапити через страх, що разом із ними зайде і вона.

"Це було чергове заслуховування, як вони люблять, — пафосно викликати і просто потриндіти. Цього разу був Василь Малюк, СБУ, але без протоколу, без рішення, для галочки. Без жодних наслідків і висновків", — зазначила Безугла.

Окрім того, вона звинуватила членів комітету в приховуванні "зловживань генералітету" та запропонувала його розпустити. За словами Безуглої, зараз у комітеті є щонайменше пів тисячі не розглянутих законопроектів. Водночас немає жодної контекстної звітності про роботу.

"Повна тиша щодо всього, що відбувається у війську, на фронті, щодо Генштабу, Міноборони, ОПК, СЗЧ тощо — жодних заяв чи позиції комітету роками. Не змінені статути ЗСУ, не впроваджена військова юстиція, реформа СБУ; державна таємниця досі регулюється законом 90-х років", - повідомила Безугла.

Василь Малюк наразі ніяк не прокоментував заяву Мар'яни Безуглої про те, що його "взяли в заручники".

Нагадаємо, раніше народну депутатку України Мар'яну Безуглу зобов'язали виплатити компенсацію в 1 гривню бригадному генералу Олегу Зубаничу.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя подали до суду один на одного. Нардеп назвала співака "знахабнілим пристосуванцем".