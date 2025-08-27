"Одним СІЗО, а іншим ОП": Безугла подає другий позов проти Тараса Тополі

Протистояння між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та фронтменом гурту "Антитіла" набирає обертів. Артист і парламентарій обмінялися "люб'язностями" і подали до суду один на одного.

Безугла подає до суду на співака за шахрайство, а також готує запит, де і як він проходив службу. Про це вона написала у себе в Telegram-каналі.

Депутат підозрює, що Тополя шахраював із відрядженнями, порівнявши його з Віталієм Шабуніним, якого підозрюють в ухиленні від несення військової служби та шахрайстві.

"Упевнена, що так і є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП (Офіс президента)" — пише Мар'яна.

Вона згадала Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая, підозрюваного в корупції під час закупівлі дронів і засобів РЕБ для військовослужбовців.

Фото: Скриншот

"Річ у тім, Тополі — це як Гайдай, знахабнілі пристосуванці, які вважають, що в них абсолютний дах. Посередній "вирішальний" співак. Але, зрештою, карма — не порожнє слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма наздогнала вже непогано", — продовжила депутатка.

Вона висловила жаль, що керівництво держави підпускає до себе таких людей, оскільки вони "бруднять його своїм слизом і показують нерозбірливість зв'язків".

Пост вона доповнила двома фото. На першому Тополя позує із президентом Володимиром Зеленським і главою ОП Андрієм Єрмаком, а на другому обіймається із Зеленським на "Молодіжному форумі" 13 серпня 2025 року.

Уранці 26 серпня стало відомо, що Тарас Тополя подав до суду на Безуглу за наклеп про те, що він "фейковою мобілізувався".

На момент публікації матеріалу Тарас Тополя не коментував заяву Мар'яни Безуглої та новий судовий позов щодо себе.

Тарас Тополя і Мар'яна Безугла: хронологія скандалу

Мар'яна Безугла 23 червня розкритикувала Тараса Тополю після того, як його квартиру зруйнувала російська ракета під час обстрілу в ніч із 22 на 23 червня. Тоді нардеп звинуватила співака у "фейковій службі" та мобілізації заради піару.

Цього ж дня військовослужбовці ЗСУ відповіли на звинувачення Безуглої, ставши на захист Тополі. Заступник командира 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та голова ГО "Ветерани 241" Олексій Фандецький, зокрема, розповів, що артист був на Харківщині 2022 року, де займався медичною евакуацією військових.

Коли ж Тарас Тополя оголосив збір "на лікування Безуглої" після її заяв про фейкову службу, народний депутат 25 червня заявила, що той "завуальовано збирає кошти на ремонт" своєї зруйнованої квартири.

Нагадаємо, 26 серпня Безугла звинуватила Генштаб ЗСУ у брехні.