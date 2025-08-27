"Одним СИЗО, а другим ОП": Безуглая подает второй иск против Тараса Тополи

Противостояние между народным депутатом Марьяной Безуглой и фронтменом группы "Антитіла" набирает обороты. Артист и парламентарий обменялись "любезностями" и подали в суд друг на друга.

Безуглая подает в суд на певца за мошенничество, а также готовит запрос, где и как он проходил службу. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Депутат подозревает, что Тополя мошенничал с командировками, сравнив его с Виталием Шабуниным, которого подозревают в уклонении от несения воинской службы и мошенничестве.

"Уверена, что так и есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП (Офис президента)" – пишет Марьяна.

Она упомянула Сергея Гайдая, бывшего главу Луганской ОГА Сергея Гайдая, подозреваемого в коррупции при закупке дронов и средств РЭБ для военнослужащих.

"Видите ли, Тополя — это как Гайдай, обнаглевшие приспособленцы, которые считают, что у них абсолютная крыша. Посредственный "решающий" певец. Но, в конце концов, карма — не пустое слово, а важный символ причинно-следственной связи. Гайдая карма догнала уже неплохо", – продолжила депутат.

Она выразила сожаление, что руководство государства подпускает к себе таких людей, поскольку они "марают его своей слизью и показывают неразборчивость связей".

Пост она дополнила двумя фото. На первой Тополя позирует с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком, а на второй обнимается с Зеленским на "Молодежном форуме" 13 августа 2025 года.

Утром 26 августа стало известно, что Тарас Тополя подал в суд на Безуглую за клевету о том, что он "фейковой мобилизовался".

На момент публикации материала Тарас Тополя не комментировал заявление Марьяны Безуглой и новый судебный иск в отношении себя.

Тарас Тополя и Марьяна Безуглая: хронология скандала

Марьяна Безуглая 23 июня раскритиковала Тараса Тополю после того, как его квартиру разрушила российская ракета во время обстрела в ночь с 22 на 23 июня. Тогда нардеп обвинила певца в "фейковой службе" и мобилизации ради пиара.

В этот же день военнослужащие ВСУ ответили на обвинения Безуглой, встав на защиту Тополи. Заместитель командира 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и глава ОО "Ветераны 241" Алексей Фандецкий в частности рассказал, что артист был в Харьковской области в 2022 году, где занимался медицинской эвакуацией военных.

Когда же Тарас Тополя объявил сбор "на лечение Безуглой" после ее заявлений о фейковой службе, народный депутат 25 июня заявила, что тот "завуалированно собирает средства на ремонт" своей разрушенной квартиры.

Напомним, 26 августа Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи.