"Это был ад": в ВСУ ответили Безуглой, которая обвинила Тополю в "фейковой" службе

Военнослужащие высказались в защиту лидера группы "Антитела" и бывшего добровольца Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Тараса Тополи, которого народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала из-за, по ее словам, "фейковой" мобилизации.

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Заместитель командира 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и глава ОО "Ветераны 241" Алексей Фандецкий на своей странице в Facebook рассказал, что встречал Тараса Тополю во время боев в Харьковской области летом 2022 года. Музыкант, по его словам, занимался медицинской эвакуацией.

Военнослужащий после обвинений Безуглой выступил в защиту Тополи после обвинений Фото: скриншот

"В июне 2022 года я участвовал в боях за Дементьевку Харьковской области. Это был настоящий ад. Кто был, не даст соврать. Тарас Тополя и ребята из "Антитела" были на медеваке", — написал военнослужащий.

По его словам, участники группы спасли много жизней.

"К совести госпожи Марьяны не призываю. Выводы каждый сделает сам", — отметил Алексей Фандецкий.

В комментариях под сообщением Марьяны Безуглой в Facebook также высказался пользователь Александр Довгий, в профиле которого указано, что он является солдатом Вооруженных сил Украины. Он также рассказал, что служил с Тополей в 2022 году, и музыкант помогал ему вывозить из-под обстрелов раненых.

"Благодаря его решительным действиям тогда была спасена не одна жизнь. И если такая служба для кого-то выглядит "фейковой", то пусть это будет на совести того, кто такое пишет", — написал Александр.

Военный в комментариях к сообщению Безуглой рассказал о службе с Тополей Фото: скриншот

Безуглая назвала "кармой" разрушение квартиры Тополя

Россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены, певицы Елены Тополи во время массированной атаки на Киев 23 июня. Музыкант показал в соцсетях фотографии разбитого жилья, а Елена поделилась видео, снятым в первые минуты после обстрела.

Народный депутат Безуглая обвинила Тополю, который остался без квартиры, в "мобилизации для картинки" и назвала заказной его песню "Фортеця Бахмут".

"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", — написала парламентарий.

Нардеп Безуглая заявила, что музыкант Тополя "мобилизовался для картинки" Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Тарас Тополя добровольно мобилизовался в 2022 году

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя добровольно присоединился к 130-му батальону ТрО Киева и выполнял задачи на севере Харьковской области как боевой медик в течение семи месяцев.

В сентябре 2024 года Тополя опроверг слухи о демобилизации. Музыкант заявил, что он и его коллеги по группе только "выведены из распоряжения", и продолжают служить в важном подразделении Сил обороны Украины. В октябре 2024 года Тарас Тополя рассказал, что после вывода из боевого подразделения занял должность спикера молодежного совета при Президенте Украины.

Ранее Безуглая называла "кармой" гибель студента

После атаки на Киев 17 июня Безуглая назвала гибель студента Дмитрия Исаенко под завалами дома в Киеве "кармой" и обвинила его в уклонении от военной службы. Сразу после этого она выразила соболезнования родственникам и близким погибшего, и подчеркнула, что стоит "на стороне сотен тысяч военных".

Заявление депутата Безуглой вызвало общественный резонанс. Ведущая Маша Ефросинина, певец Melovin, интервьюер Рамина Эсхакзай осудили сообщение нардепа, а военнослужащий и ветеран Олег Симороз отметил, что она не имеет права говорить от имени военных.