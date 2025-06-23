"Це було пекло": в ЗСУ відповіли Безуглій, яка звинуватила Тополю у "фейковій" службі

Військовослужбовці висловилися на захист лідера гурту "Антитіла" та колишнього добровольця Сил територіальної оборони Збройних Сил України Тараса Тополі, якого народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала через, за її словами, "фейкову" мобілізацію.

Related video

Заступник командира 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та очільник ГО "Ветерани 241" Олексій Фандецький на своїй сторінці в Facebook розповів, що зустрічав Тараса Тополю під час боїв у Харківській області влітку 2022 року. Музикант, за його словами, займався медичною евакуацією.

Військовослужбовець після звинувачень Безуглої виступив на захист Тополі Фото: скриншот

"В червні 2022 року я брав участь в боях за Дементіївку Харківської області. Це було справжнє пекло. Хто був, не дасть збрехати. Тарас Тополя і хлопці з "Антитіла" були на медеваці", — написав військовослужбовець.

За його словами, учасники гурту врятували багато життів.

"До совісті пані Мар'яни не закликаю. Висновки кожен зробить сам", — зазначив Олексій Фандецький.

У коментарях під дописом Мар'яни Безуглої в Facebook також висловився користувач Олександр Довгий, у профілі якого зазначено, що він є солдатом Збройних сил України. Він також розповів, що служив із Тополею у 2022 році, та музикант допомагав йому вивозити з-під обстрілів поранених.

"Завдяки його рішучим діям тоді було врятовано не одне життя. І якщо така служба для когось виглядає "фейковою", то хай це буде на совісті того, хто таке пише", — написав Олександр.

Військовий у коментарях до допису Безуглої розповів про службу з Тополею Фото: скриншот

Безугла назвала "кармою" руйнування квартири Тополі

Росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени Тополі під час масованої атаки на Київ 23 червня. Музикант показав у соцмережах світлини розтрощеного житла, а Олена поділилася відео, знятим у перші хвилини після обстрілу.

Народна депутатка Безугла звинуватила Тополю, який залишився без квартири, в "мобілізації для картинки" та назвала замовною його пісню "Фортеця Бахмут".

"Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", — написала парламентарка.

Нардепка Безугла заявила, що музикант Тополя "мобілізувався для картинки" Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Тарас Тополя добровільно мобілізувався у 2022 році

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя добровільно долучився до 130-го батальйону ТрО Києва та виконував завдання на півночі Харківської області як бойовий медик протягом семи місяців.

У вересні 2024 року Тополя спростував чутки про демобілізацію. Музикант заявив, що він і його колеги по гурту лише "виведені з розпорядження", та продовжують служити у важливому підрозділі Сил оборони України. У жовтні 2024 року Тарас Тополя розповів, що після виведення з бойового підрозділу обійняв посаду речника молодіжної ради при Президентові України.

Раніше Безугла називала "кармою" загибель студента

Після атаки на Київ 17 червня Безугла назвала загибель студента Дмитра Ісаєнка під завалами будинку у Києві "кармою" та звинуватила його в ухиленні від військової служби. Одразу після цього вона висловила співчуття родичам і близьким загиблого, та наголосила, що стоїть "на боці сотень тисяч військових".

Заява депутатки Безуглої викликала суспільний резонанс. Ведуча Маша Єфросиніна, співак Melovin, інтерв'юерка Раміна Есхакзай засудили допис нардепки, а військовослужбовець та ветеран Олег Симороз зазначив, що вона не має права говорити від імені військових.