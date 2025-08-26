"Будет нести ответственность": Тополя подал в суд на Безуглую за клевету

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя заявил, что подал иск в суд на народного депутата Марьяну Безуглую за клевету: она ранее утверждала, что он якобы "фейково мобилизовался". Кроме того, Тополя сообщил, что нардепу направили "несколько официальных писем" относительно распределения средств, поступивших в ходе сбора "на лечение Безуглой".

Related video

Тарас Тополя уверяет, что Марьяна Безуглая говорит клевету о нем, и за это должна нести ответственность в суде. Об этом певец рассказал во время интервью для медиа OBOZ.UA 26 августа.

"Я делюсь этим впервые — мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил", — заявил артист.

Также Тарас Тополя рассказал о сборе средств "на лечение Безуглой", старт которого певец объявил в начале июля после того, как нардеп сделала скандальное заявление в отношении него.

По словам артиста, собранные средства перенаправят для детей погибших собратьев Тополи, служивших в 130 батальоне.

"Кроме того, мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды", — отметил Тополя.

В ответ Безуглая, по его словам, получила слова о том, что "это было бы мошенничеством", ведь основная цель сбора — "диагностика и лечение" нардепа. Однако Марьяна Безуглая отказалась от денег, из-за чего их решили отправить детям, как и "было заявлено при сборе".

На момент публикации народный депутат не комментировала информацию об иске за клевету против нее.

Скандал между Тарасом Тополей и Марьяной Безуглой

23 июня Марьяна Безуглая набросилась с критикой на Тараса Тополю после того, как его квартиру разрушила российская ракета во время обстрела в ночь с 22 на 23 июня. Тогда нардеп обвинила певца в "фейковой службе" и мобилизации ради пиара.

В этот же день военнослужащие ВСУ ответили на обвинения Безуглой, встав на защиту Тополи. Заместитель командира 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и глава ОО "Ветераны 241" Алексей Фандецкий в частности рассказал, что артист был в Харьковской области в 2022 году, где занимался медицинской эвакуацией военных.

Когда же Тарас Тополя объявил сбор "на лечение Безуглой" после ее заявлений о фейковой службе, народный депутат 25 июня заявила, что тот "завуалированно собирает средства на ремонт" своей разрушенной квартиры.

Напомним, 26 августа Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи.

Также 13 июля нардепа обвинили во лжи военнослужащие Майкл Щур и Илларион Павлюк.