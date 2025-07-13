Безуглая попала в скандал: Майкл Щур и Илларион Павлюк обвинили нардепа во лжи

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что военнослужащие Майкл Щур, Илларион Павлюк и Александр Тодорчук считают свои жизни ценнее "обычных мобилизованных". В свою очередь военные указали на ложность обвинений в свою сторону.

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Марьяна Безуглая утверждает, что из-за страха потерять собственную жизнь медийные украинцы "застряли между этическим, правильным выбором и страхом отправки на фронт". Такое заявление народная избранница сделала в своем Telegram-канале.

В частности, нардеп утверждает, что Роман Винтонив (Майкл Щур), который добровольно мобилизовался в феврале 2022 года в 112-ю бригаду ТРО, "не стал воином, а так и остался журналистом".

"Он служит в Минобороны, в конце концов присоединившись к PR-машине Умерова. Это вопрос выбора, достоинства и того, сколько своими действиями убил Умеров и Сырский, и кто ты, когда их поддерживаешь и молчишь о проблемах в ВСУ", — написала Безуглая.

Аналогичное обвинение депутат выдвинула в сторону Иллариона Павлюка, отметив, что он занял должность начальника Управления прессы и информации МОУ. По ее словам, Павлюк работает над формированием образа Минобороны и его руководителя.

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Кроме того, нардеп написала, что сестра Александра Тодорчука, руководитель проекта "Парк коррупции" Ярославе Гресь, "молчит о коррупции в Минобороны и ВСУ, иначе ее брата из Киева отправят на фронт".

"Элитой считают себя целая прослойка людей, выращенных грантами, иностранными дотациями, отчетами и воркшопами в Аспен-институте или Киево-Могилянской бизнес-школе. И среди них очень сильная круговая порука. И они, в абсолютном большинстве, "не созданы для войны", или же созданы дозированно, со временем для посещения форумов и воркшопов", — заявила Безуглая.

Безуглая высказалась о Майкле Щуре и Илларионе Павлюке Безуглая высказалась о Майкле Щуре и Илларионе Павлюке

Заявление Безуглой о военных: что ей ответили

Илларион Павлюк на своей странице в Facebook напомнил, что уже давно покинул пресс-службу Минобороны. Он отметил, что передал все дела, связанные с Управлением прессы и информации МОУ, еще в апреле 2024 года и в коммуникационную сферу уже не возвращался.

"Сейчас служу совсем в другом подразделении", — сообщил Павлюк.

Илларион Павлюк ответил на обвинения нардепа

В свою очередь Майкл Щур отметил в Facebook, что служит в одном из подразделений ТРО, где его деятельность никак не связана с коммуникациями. Он подчеркнул, что покинул "медийку" Минобороны в мае 2024 года.

"Итак, теперь мне видно, что Марьяна Безуглая распространяет ложь. Буквально", — написал Винтонив.

Майкл Щур отреагировал на слова Безуглой

На момент написания материала Александр Тодорчук не комментировал заявление Безуглой в своих соцсетях.

Безуглая ответила на обвинения военных

Безуглая отреагировала на публикации Иллариона Павлюка и Майкла Щура, спросив, на каком направлении они воюют. Она также заявила, что не получила ответа на свои вопросы.

"Я же писала еще о молчании относительно того, что действительно происходит в ВСУ и об этическом выборе молчать или нет. Никакого ответа не получила. Не слышно, не видно вас сейчас, джентльмены. ТРО Печерских холмов, элитный батальон? У Павлюка даже фото свежего военного не нашлось", — написала депутат.

Реакция Марьяны Безуглой

Напомним, ранее Марьяна Безуглая иронично отреагировала на мобилизацию певца MELOVIN, обвинив его в том, что он служит на "теплом месте".

Фокус также сообщал, что Марьяна Безуглая отреагировала на фотографию Валерия Залужного из спортзала в Лондоне, которую бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании опубликовал в свой день рождения.