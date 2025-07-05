"Выделено ноль": Безуглая раскритиковала Кличко и местную группировку ПВО за защиту Киева

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что на оборону Киева "в критической фазе войны выделен ноль", обвинив местные власти в расходовании средств на "непрофильные направления". Также она раскритиковала местную группировку противовоздушной обороны в Киеве, заявив, что она "полна престарелых офицеров", а в мобильных огневых группах остались "ограниченно годные, часто алкоголики, люди 50+".

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Безуглая также заявила, что городской бюджет Киева на 2024 год составляет 130 млрд грн, а из этой суммы на программу "Защитник Киева", которой, по ее словам, распоряжается исключительно городской голова — Виталий Кличко, направлено до 10 млрд грн. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

"Фактически на оборону столицы в критической фазе войны выделен ноль. Все остальные расходы — на непрофильные направления в условиях прямой угрозы воздушного и наземного террора", — добавила она.

При этом Марьяна Безуглая привела для примера бюджет Киевской области и Запорожья, который составляет 8 млрд и до 10 млрд соответственно.

Скриншот | Безуглая о защите Киева

Также в своей заметке Марьяна Безуглая вспомнила о деятельности Совета обороны Киева, назвав ее "фактически парализованной". Деятельность ведомства координирует мэр Виталий Кличко и председатель КГВА Тимур Ткаченко.

"В случае, если мэр не появляется на заседание или не подписывает протокол, любое решение автоматически блокируется. На практике Кличко системно игнорирует заседания и не подписывает протоколы", — рассказала Безуглая.

По словам нардепа, при таких условиях возникает ситуация, когда Совет обороны Киева не может официально воплощать даже критические решения.

Еще одним аспектом защиты Киева, о котором упомянула Безуглая, является "отсутствие системы активного наблюдения и реагирования".

"В Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные башни, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками, сеть сенсоров для посекторного обнаружения воздушных целей различного типа", — отметила нардеп, добавив, что это позволяет проникать вражеским БпЛА "без должного противодействия".

Упомянула нардеп и о работе местной группировки ПВО.

"Группировка ПВО в городе, которая подчиняется Воздушным силам ВСУ, не реформирована, полна престарелых кадровых офицеров, а мобильные огневые группы (МОГ) существенно ослаблены из-за массовых переводов личного состава в пехотные подразделения Сырским", — утверждает Безуглая.

По ее словам, в МВГ остались "преимущественно ограниченно годные, часто алкоголики, люди 50+, лица, которые не способны управлять даже базовым дроном".

Скриншот | Безуглая раскритиковала ПВО и мобильные огневые группы в Киеве

Кроме того, Марьяна Безуглая вспомнила о том, что ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в столице якобы "практически исчерпан", а ремонт происходит за счет самих экипажей.

"Программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "в серую", — подчеркнула нардеп.

При этом, как утверждает Безуглая, Россия нарастила производство дронов "в пять раз".

Скриншот | Марьяна Безуглая о защите столицы

Напомним, 2 июля Марьяна Безуглая набросилась на спичрайтера Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы плохо разбирается в различных темах и хочет уволить министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Также 29 июня Марьяна Безуглая назвала "убийством" гибель пилота Устименко.