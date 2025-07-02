Хочет снять Ляшко: Безуглая набросилась на спичрайтера Зеленского

Народный депутат Марьяна Безуглая отметила, что советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин якобы плохо разбирается в различных темах и при этом зачем-то хочет уволить министра здравоохранения Виктора Ляшко. По мнению нардепа, Литвин является закомплексованным подростком, который устроил "фантасмагорию в офисе президента".

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Коммуникационный советник Зеленского запустил дезинформационную кампанию против министра, написала Безуглая на странице Facebook. При этом упоминаются атаки против нее лично, а также о других просчетах, которые она приписывает спичрайтеру Дмитрию Литвину.

Сообщение нардепа появилось в сети днем 2 июля, через сутки после того, как Ляшко прокомментировал возможность увольнения. Политик считает, что это именно Литвин проталкивает такое мнение. По ее словам, он не ориентируется в реальной ситуации, поскольку пишет "победные речи" и не разбирается в "клубке интриг в сфере обороны". Кроме того, чиновник якобы "проталкивает повестку прикрытия генералов", говорится в заметке.

"Моя поддержка министру здравоохранения Виктору Ляшко. Не трогайте, когда работает", — считает нардеп.

Безуглая отметила, что возможная причина действий коммуникационщика, которые ей не нравятся, — это его сложная школьная жизнь. Также она предположила, будто Литвин имеет большее влияние, чем глава офиса президента Андрей Ермак.

"Спичрайтер президента Дмитрий Литвин — это пример того закомплексованного парня, которого были в школе, на всех работах. Имею уже впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже Андрея Борисовича от ушей Президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП", — написала нардеп.

Заявления Безуглой — предположение о возможном увольнении главы Минздрава Ляшко Фото: Скриншот

На страницах в соцсетях Литвина нет реакции на сообщение Безуглой — ни на Facebook, ни в X (Twitter). Между тем 1 июля Виктор Ляшко ответил на вопрос агентства "Укринформ" относительно слухов об отставке. Чиновник не опроверг и не подтвердил такую возможность, и также заверил, что спокойно относится к изменениям в правительстве. В то же время 25 июня пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что слухи о ротации правительства Дениса Шмыгаля "не соответствуют действительности".

Заявления Безуглой — детали

Отметим, Фокус писал о других заявлениях Безуглой относительно украинских политиков и событий. Например, 28 июня нардеп раскритиковала Конституцию Украины. По ее мнению, Основной закон является "нефункциональным и популистским". Кроме того, она вспомнила, что на момент голосования за Конституцию имел значительное влияние политик Виктор Медведчук, который во время вторжения сбежал в РФ, а до того возглавлял запрещенную политическую силу ОПЗЖ.

Напоминаем, в начале июня Безуглая объяснила, почему ВС РФ быстро продвигаются в Сумской области. В середине июня — раскритиковала мужчину, который погиб от российского удара по Киеву.