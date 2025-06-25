Возможная отставка Шмыгаля: появилась реакция "Слуги народа"

Кадровые ротации в Кабинете министров Украины, как и отставка главы правительства Дениса Шмыгаля, не планируются, заявили в провластной партии.

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О том, что информация о внеплановом заседании Верховной Рады для рассмотрения вопроса о ротации премьер-министра не соответствует действительности, ресурсу "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"По состоянию на данный момент дополнительных заседаний парламента, кроме тех, которые есть в рабочем плане, не предвидится", — подчеркнула она.

Первым о грядущей отставке Шмыгаля сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. В соцсетях он написал, что депутатам из фракции "Слуги народа" сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля, где, вероятно, будет решаться вопрос кадровых перестановок в правительстве.

Гончаренко также назвал имя возможной преемницы Шмыгаля, написав, что, вероятнее всего, новым премьером станет первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Однако 25 июня он опубликовал пост о том, что попытка собрать нардепов на внеочередное голосование, чтобы заменить премьера, не получилась.

"Похоже, что фракция "Слуг" не стремится менять правительство. Офис промониторил обстановку и понял, что не получится собрать большинство. На том все и утихло. Пока", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк 23 июня тоже говорил о грядущих ротациях в правительстве:

"Наиболее вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирование правительства 15 июля 2025 года. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще через 3 недели все может измениться в ОП по 100500 раз. У них с планировкой на день вперед плохо, не то что почти месяц. Но, учитывая что это ближайшая пленарная неделя, то очевидно статью 10 ЗУ о военном положении они просто решили проигнорировать".

Фото: Скриншот

Статья 10 Закона Украины о правовом режиме военного положения запрещает в этот период прекращать полномочия власти и других государственных органов, в том числе и Кабинета министров.

Когда в СМИ появилось опровержение отставки Шмыгаля, Железняк тут же отреагировал новым постом:

"Неправильная новость. Правильно будет "Слуге народа пока не сказали, что они скоро будут увольнять Шмыгаля". Вот так правильно!"

Фото: Скриншот

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 21 июня опроверг информацию об отставке премьер-министра. На встрече с журналистами он заявил:

"Если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде бы сказал ему и, извините, раньше, чем журналистам… Так вот, у меня с ним разговора не было".

Глава государства считает, что Шмыгаль "должен самостоятельно уйти в отставку". По его словам, это позволило бы сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки правительства.

Ранее Фокус писал, что Марьяна Безуглая рассказала, кого в случае отставки правительства могут избрать премьером. Как и Гончаренко, она считает, что пост премьер-министра займет Юлия Свириденко.

Недавно стало известно, что Денис Шмыгаль внес правки в декларацию после расследования журналистов.