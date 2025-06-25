Можлива відставка Шмигаля: з'явилася реакція "Слуги народу"

Кадрові ротації в Кабінеті міністрів України, як і відставка глави уряду Дениса Шмигаля, не плануються, заявили в провладній партії.

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Про те, що інформація про позапланове засідання Верховної Ради для розгляду питання про ротацію прем'єр-міністра не відповідає дійсності, ресурсу "Інтерфакс-Україна" повідомила прессекретарка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Станом на цей момент додаткових засідань парламенту, крім тих, які є в робочому плані, не передбачається", — підкреслила вона.

Першим про майбутню відставку Шмигаля повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. У соцмережах він написав, що депутатам із фракції "Слуги народу" сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня, де, ймовірно, вирішуватимуть питання кадрових перестановок в уряді.

Гончаренко також назвав ім'я можливої наступниці Шмигаля, написавши, що, найімовірніше, новим прем'єром стане перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Однак 25 червня він опублікував пост про те, що спроба зібрати нардепів на позачергове голосування, щоб замінити прем'єра, не вийшла.

"Схоже, що фракція "Слуг" не прагне змінювати уряд. Офіс промоніторив обстановку і зрозумів, що не вийде зібрати більшість. На тому все і затихло. Поки", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк 23 червня теж говорив про прийдешні ротації в уряді:

"Найвірогідніша дата заміни прем'єра Шмигаля на Свириденко та переформатування уряду 15 липня 2025 року. Тут скажу, що це саме станом на зараз. Ще за 3 тижні все може змінитися в ОП по 100500 разів. У них із плануванням на день вперед погано, не те що майже на місяць. Але, враховуючи що це найближчий пленарний тиждень, то очевидно статтю 10 ЗУ про воєнний стан вони просто вирішили проігнорувати".

Фото: Скриншот

Стаття 10 Закону України про правовий режим воєнного стану забороняє в цей період припиняти повноваження влади та інших державних органів, зокрема й Кабінету міністрів.

Коли у ЗМІ з'явилося спростування відставки Шмигаля, Железняк тут же відреагував новим постом:

"Неправильна новина. Правильно буде "Слузі народу поки не сказали, що вони скоро звільнятимуть Шмигаля". Ось так правильно!"

Фото: Скриншот

Натомість президент України Володимир Зеленський 21 червня спростував інформацію про відставку прем'єр-міністра. На зустрічі з журналістами він заявив:

"Якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я перш за все сказав би йому і, вибачте, раніше, ніж журналістам... Так от, у мене з ним розмови не було".

Глава держави вважає, що Шмигаль "повинен самостійно піти у відставку". За його словами, це дало б змогу заощадити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду.

Раніше Фокус писав, що Мар'яна Безугла розповіла, кого в разі відставки уряду можуть обрати прем'єром. Як і Гончаренко, вона вважає, що посаду прем'єр-міністра займе Юлія Свириденко.

Нещодавно стало відомо, що Денис Шмигаль вніс правки в декларацію після розслідування журналістів.