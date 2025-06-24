Рада готує відставку Шмигаля: Гончаренко назвав ім'я можливого нового прем'єра

За словами нардепа від фракції "Європейська Солідарність", депутатам з фракції "Слуги народу" сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня, на якій, ймовірно, відбудуться кадрові перестановки в Кабміні. Інший парламентар від "Голосу" Ярослав Железняк нагадує, що воєнний стан забороняє припиняти повноваження влади та інших державних органів.

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Встигнути замінити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вважає Олексій Гончаренко, хочуть до 10-11 липня, коли в Римі має відбутися Конференція з відновлення України (Recovery Conference).

"А найближче засідання Ради поки що заплановано на 15 липня. Відповідно станом на зараз в якості прем’єра на конференцію має їхати Шмигаль", — написав Гончаренко та пояснив, що прямо зараз "Слугам" розсилають повідомлення, щоб вони були готовими до позачергової сесії Ради 7 або 8 липня: щоб змінити прем'єра та уряд.

Пост Олексія Гончаренка Фото: Скріншот

"Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі", — резюмував Гончаренко.

Юлія Свириденко Фото: Facebook Юлии Свириденко

Також про заміну прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля писав народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк. Але він вважав, що це станеться 15 липня.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скрiншот

"Найімовірніша дата заміни прем'єра Шмигаля на Свириденко і переформатування Уряду 15 липня 2025 року. Тут скажу, що це станом на зараз. Ще за три тижні все може змінитися у ОП по 100500 разів", — написав Железняк.

Він зазначив, що в Офісі президента, ймовірно, вирішили проігнорувати статтю 10 Закону України про правовий режим воєнного стану, яка забороняє в цей період припиняти повноваження влади та інших державних органів, зокрема й Кабінету міністрів.

Депутат зауважив, що для зміни прем'єра зараз у цю статтю потрібно вносити поправку.

"Але, враховуючи що це найближчий пленарний тиждень (15 липня), то очевидно статтю 10 ЗУ про воєнний стан вони просто вирішили проігнорувати", — писав Железняк.

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Це буде "рятівне рішення" для України: нардеп ініціює відставку уряду Шмигаля

21 червня президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі із журналістами. Він додав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль "повинен самостійно піти у відставку". За його словами, це дало б змогу заощадити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла також писала про заміну Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко. Безугла припустила, що наступним прем'єр-міністром України може стати Юлія Свириденко — перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України.

Народний депутат України Дмитро Разумков разом з очолюваним ним міжфракційним об'єднанням "Розумна політика" ініціював відставку уряду Дениса Шмигаля 13 червня. Він заявив, що Кабмін провалив роботу у всіх напрямках, зокрема не зміг розв'язати проблеми дефіциту бюджету, нестачі коштів на армію та виплати захисникам і падіння економіки країни.