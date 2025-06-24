Рада готовит отставку Шмыгаля: Гончаренко назвал имя возможного нового премьера

По словам нардепа от фракции "Европейская Солидарность", депутатам из фракции "Слуги народа" сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля, на которой, вероятно, произойдут кадровые перестановки в Кабмине. Другой парламентарий от "Голоса" Ярослав Железняк напоминает, что военное положение запрещает прекращать полномочия власти и других государственных органов.

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Успеть заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля, считает Алексей Гончаренко, хотят до 10-11 июля, когда в Риме должна состояться Конференция по восстановлению Украины (Recovery Conference).

"А ближайшее заседание Рады пока запланировано на 15 июля. Соответственно по состоянию на сейчас в качестве премьера на конференцию должен ехать Шмыгаль", — написал Гончаренко и пояснил, что прямо сейчас "Слугам" рассылают сообщения, чтобы они были готовы к внеочередной сессии Рады 7 или 8 июля: чтобы сменить премьера и правительство.

Пост Алексея Гончаренко Фото: Скриншот

"Наиболее вероятно, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И уже она поедет на конференцию в Рим", — резюмировал Гончаренко.

Юлия Свириденко Фото: Facebook Юлии Свириденко

Также о замене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля писал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк. Но он считал, что это произойдет 15 июля.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

"Наиболее вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирования правительства 15 июля 2025 года. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще за три недели все может измениться в ОП по 100500 раз", — написал Железняк.

Он отметил, что в Офисе президента, вероятно, решили проигнорировать статью 10 Закона Украины о правовом режиме военного положения, которая запрещает в этот период прекращать полномочия власти и других государственных органов, в том числе и Кабинета министров.

Депутат отметил, что для смены премьера сейчас в эту статью нужно вносить поправку.

"Но, учитывая что это ближайшая пленарная неделя (15 июля), то очевидно статью 10 ЗУ о военном положении они просто решили проигнорировать", — писал Железняк.

Важно

Это будет "спасительное решение" для Украины: нардеп инициирует отставку правительства Шмыгаля

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече с журналистами. Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "должен самостоятельно уйти в отставку". По его словам, это позволило бы сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки правительства.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая также писала о замене Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко. Безуглая предположила, что следующим премьер-министром Украины может стать Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков вместе с возглавляемым им межфракционным объединением "Умная политика" инициировал отставку правительства Дениса Шмыгаля 13 июня. Он заявил, что Кабмин провалил работу по всем направлениям, в частности не смог решить проблемы дефицита бюджета, нехватки средств на армию и выплаты защитникам и падения экономики страны.