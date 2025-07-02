Хоче зняти Ляшка: Безугла накинулась на спічрайтера Зеленського

Народна депутатка Мар'яна Безугла зауважила, що радник президента з комунікаційних питань Дмитро Литвин начебто погано розбирається у різних темах і при цьому навіщось хоче звільнити міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. На думку нардепки, Литвин є закомплексованим підлітком, який влаштував "фантасмагорію в офісі президента".

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Комунікаційний радник Зеленського запустив дезінформаційну кампанію проти міністра, написала Безугла на сторінці Facebook. При цьому згадуються атаки проти неї особисто, а також про інші прорахунки, які вона приписує спічрайтеру Дмитру Литвину.

Допис нардепки з'явився у мережі вдень 2 липня, за добу після того, як Ляшко прокоментував можливість звільнення. Політикиня вважає, що це саме Литвин проштовхує таку думку. З її слів, він не орієнтується у реальній ситуації, оскільки пише "переможні промови" та не розбирається в "клубку інтриг у сфері оборони". Крім того, посадовець начебто "проштовхує повістку прикриття генералів", ідеться у дописі.

"Моя підтримка міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. Не чіпайте, коли працює", — вважає нардепка.

Безугла зауважила, що можлива причина дій комунікаційника, які їй не подобаються, — це його складне шкільне життя. Також вона припустила, начебто Литвин має більший вплив, ніж голова офісу президента Андрій Єрмак.

"Спічрайтер президента Дмитро Литвин — це приклад того закомплексованого хлопця, якого булили в школі, на усіх роботах. Маю вже враження, що Дмитро зараз відсунув навіть Андрія Борисовича від вух Президента, і ми спостерігаємо сумну фантасмагорію в ОП", — написала нардепка.

Заяви Безуглої - припущення про можливе звільнення глави МОЗ Ляшка Фото: Скриншот

На сторінках у соцмережах Литвина немає реакції на допис Безуглої — ні на Facebook, ні в X (Twitter). Тим часом 1 липня Віктор Ляшко відповів на питання агентства "Укрінформ" щодо чуток про відставку. Посадовець не спростував і не підтвердив таку можливість, і також запевнив, що спокійно ставиться до змін в уряді. Водночас 25 червня речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, чутки про ротацію уряду Дениса Шмигаля "не відповідають дійсності".

Заяви Безуглої — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші заяви Безуглої щодо українських політиків та подій. Наприклад, 28 червня нардепка розкритикувала Конституцію України. На її думку, Основний закон є "нефункціональним і популістичним". Крім того, вона пригадала, що на момент голосування за Конституцію мав значний вплив політик Віктор Медведчук, який під час вторгнення втік у РФ, а до того очолював заборонену політичну силу ОПЗЖ.

Нагадуємо, на початку червня Безугла пояснила, чому ЗС РФ швидко просуваються в Сумській області. В середині червня — розкритикувала чоловіка, який загинув від російського удару по Києву.