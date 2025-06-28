"Що відзначати": нардепка Безугла розкритикувала Конституцію України (скриншоти)

28 червня, у День Конституції, народна депутатка Мар’яна Безугла публічно "проїхалась" по Основному закону України. Її колега Ярослав Железняк жартома висловив подив, що вона досі не входить до складу Конституційного суду.

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У день, коли українці відзначають 29-ту річницю ухвалення Конституції, парламентарка Мар’яна Безугла назвала головний нормативно-правовий акт держави нефункціональним і популістичним. Окрім того, вона нагадала, що до його написання був причетний Віктор Медведчук — екснардеп і один з керівників забороненої партії ОПЗЖ, якого Україна обміняла на 215 військовополонених у 2022 році.

"Наша Конституція — радше в’язниця для розвитку, ніж фундамент. З кожним роком переконуюся все більше. Радянські старпери постаралися. Що відзначати?" — додала Безугла.

Пост Мар"яни Безуглої у День Конституції Фото: Скриншот

У коментарях до власної публікації вона зауважила, що деякі норми української Конституції "виключила б і не прописувала". Нардепка уточнила, що йдеться про 30%, або навіть половину пунктів Основного закону.

Коментар Мар"яни Безуглої під постом Фото: Скриншот

На заяву Безуглої з іронією відповів парламентар Ярослав Железняк.

"Я просто здивований, як це хлопці в ОП ще не додумались призначити її суддею Конституційного суду… Хоча, може, тримають на посаду віцепрем’єра з питань є***ніни", — написав він.

Реакція Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ до Дня Конституції пригадав історію ухвалення Основного закону України та пояснив його значення для народу.

Київська книгарня "Сенс" повідомила, що у День Конституції усім покупцям даруватиме примірник з викресленим фрагментом 10-ї статті. Нардеп Дмитро Гурін назвав цю ідею "повним делулу і соромом".