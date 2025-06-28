Відома книгарня України опинилася у центрі скандалу через "виправлену статтю" Конституції (фото)

Київська книгарня "Сенс" даруватиме всім своїм покупцям на День Конституції України примірник Основного Закону зі зміненою 10-ю статтею. Така пропозиція викликала жваву дискусію в соціальних мережах серед користувачів, на яку відреагував депутат від владної партії "Слуга Народу".

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Відома київська книгарня "Сенс" в день Конституції України даруватиме своїм покупцям примірник Основного Закону, в якому буде виправлена 10-а стаття. Завдяки таку кроку там сподіваються розпочати "публічну розмову" про роль мови в майбутньому, йдеться в дописі книгарні в X.

"У День Конституції до кожної книжкової покупки Сенс даруватиме примірник Конституції України із викресленим фрагментом 10-ї статті. Цим ми відкриваємо публічну розмову про роль мови в майбутньому", — написано на сторінці книгарні.

Допис книгарні "Сенс" щодо подарунку покупцям (скриншот з sens_kyiv/X)

На думку авторів такої ідеї, це дозволить зрозуміти, що "справді об’єднує, а що є символом окупації". Також у книгарні "Сенс" додають, що проводили подібну акцію минулого року, однак тоді їхній допис "викликав менший ажіотаж".

Реакція нардепа від "Слуги Народу"

На допис книгарні відповів народний депутат від партії "Слуга Народу" Дмитро Гурін. У своїй відповіді до допису книгарні "Сенс" він назвав "повним соромом" такі дії щодо Основного Закону.

"Робити таке з текстом діючої Конституції України є повним делулу і соромом", — написав політик.

Реакція нардепа Гуріна на пост книгарні "Сенс" (скриншот з dmytrogurinmp/X)

Раніше народний депутат звернувся до засновника книгарні "Сенс" Олексія Ерінчака. У своєму тексті політик відзначив, що такий задум — "поганий і неправильний проєкт".

"Конституція є такою, якою вона є. Викреслювати щось з неї — глупість і неповага", — написав Гурін.

Нардеп Гурін звернувся до засновника книгарні "Сенс" (скриншот з dmytrogurinmp/X)

Що кажуть в соцмережах

Користувачі у соцмережах по-різному відреагували на допис книгарні "Сенс" щодо виправленої 10-ї статті. Одні юзери підтримали ідею, інші — розкритикували таку пропозицію і, позначивши МВС, вимагають покарати книгарню за такий допис.

Найбільше дописувачі підтримали наступні репліки:

"Ви, бл**ь, зовсім кукухою поплили? Вайбовщики недодєлані. Надіюсь, на вас за це заведуть кримінальну справу і ви просто вибаченнями не відпетляєте";

"Повний сором і делулу — це мати таке в діючий конституції";

"Чому в конституції України окремим пунктом йде захист російської?";

"Ще один привід повернутися до спілкування російською. Працюйте в тому ж напрямку!".

Реакція книгарні "Сенс" на звинувачення в соцмережах

У відповідь на свій допис про акцію для покупців, у книгарні "Сенс" відповідали на закиди щодо власної акції. Зокрема, один з користувачів звинуватив книгарню у низці злочинних дій, на що представники "Сенсу" порадили юзеру звернутися до суду.

Відповідь книгарні "Сенс" (скриншот з sens_kyiv/X)

Згодом кілька користувачів запитали, як книгарня реагує на "запал" юзерів щодо ідеї "Сенсу" та чи буде чинна пропозиція на "виправлену" Конституцію для онлайн-замовлень. На що користувачам відповіли, що книгарню часто "звинувачують у пришвидшенні глобального потепління" і що покупці отримають свій примірник Основного закону, якщо купуватимуть продукцію книгарні через онлайн.

Відповіді книгарні "Сенс" користувачам (скриншот з sens_kyiv/X) Відповіді книгарні "Сенс" користувачам (скриншот з sens_kyiv/X)

Раніше стало відомо, що раніше у книгарні "Сенс" стався мовний конфлікт. Поліція встановила особу чоловіка, який вирвав телефон у волонтерки Катерини Косецької під час сварки.

Згодом повідомлялося, як книгарня дотепно відреагувала на пресконференцію Зеленського. Там порадили "вимкнути інтернет і йти читати книжку, поки "не почалося".