"Трамп, прокидайся": у мережі відреагували на пресконференцію Зеленського (фото)

У першу чергу українці почали уявляти реакцію Дональда Трампа. Зокрема, жартували про "триста дзвінків з Вашингтона".

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Напередодні третіх роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, під час якої відповідав на запитання щодо закінчення війни, співпраці із США, перспективи виборів тощо. Після діалогу глави держави із журналістами українці активно відреагували на це в соцмережах. Фокус зібрав найяскравіші реакції.

Звернення до Трампа

Користувачі мережі "звернулися" до президента США Дональда Трампа, який нещодавно називав українського колегу "диктатором" та робив низку інших різких заяв.

"Трамп, прокидайся. Там Зеленський заяви зробив. Краще не дивись. Не дзвони, він вже спить", — пишуть українці.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, користувачі мережі пригадали мультфільм "Як козаки", а саме сцену, під час якої головний герой тягне іншого за носа. А дехто навіть перемалював зображення на новий лад.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Також українці пригадали минуле Володимира Зеленського, який свого часу був капітаном команди КВН Кривого Рогу, сказавши, що його "на понт не візьмеш". Окрім цього, користувачі уявили, що після заяв українського президента у Вашингтоні буде "гучно".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом книгарня "Сенс" порадила українцям йти читати книжку, поки у США не настав ранок і вони не відреагували на заяви Зеленського.

А інший користувач Х пожартував, що з Вашингтона вже подзвонили з трьохста телефонів, але "Київ вже пішов спати".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом полтавський пес Дендрик "сказав", що не знає, хто такий Трамп.

Важливо

Як українці відреагували на заяви Дональда Трампа: найкращі меми (фото)

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, чому не підписав угоду про рідкісноземельні метали.

Також Фокус писав про учасників майбутніх переговорів щодо закінчення війни в Україні.