Известный книжный магазин Украины оказался в центре скандала из-за "исправленной статьи" Конституции (фото)

Киевский книжный магазин "Сенс" будет дарить всем своим покупателям на День Конституции Украины экземпляр Основного Закона с измененной 10-й статьей. Такое предложение вызвало оживленную дискуссию в социальных сетях среди пользователей, на которую отреагировал депутат от правящей партии "Слуга Народа".

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Известный киевский книжный магазин "Сенс" в день Конституции Украины будет дарить своим покупателям экземпляр Основного Закона, в котором будет исправлена 10-я статья. Благодаря такому шагу там надеются начать "публичный разговор" о роли языка в будущем, говорится в заметке магазина в X.

"В День Конституции к каждой книжной покупке Сенс будет дарить экземпляр Конституции Украины с вычеркнутым фрагментом 10-й статьи. Этим мы открываем публичный разговор о роли языка в будущем", — написано на странице книжного магазина.

Сообщение книжного магазина "Сенс" о подарке покупателям (скриншот с sens_kyiv/X)

По мнению авторов такой идеи, это позволит понять, что "действительно объединяет, а что является символом оккупации". Также в книжном магазине "Сенс" добавляют, что проводили подобную акцию в прошлом году, однако тогда их сообщение "вызвало меньший ажиотаж".

Реакция нардепа от "Слуги Народа"

На сообщение книжного магазина ответил народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин. В своем ответе к сообщению книжного магазина "Сенс" он назвал "полным стыдом" такие действия в отношении Основного Закона.

"Делать такое с текстом действующей Конституции Украины является полным делулу и стыдом", — написал политик.

Реакция нардепа Гурина на пост книжного магазина "Сенс" (скриншот с dmytrogurinmp/X)

Ранее народный депутат обратился к основателю книжного магазина "Сенс" Алексею Еринчаку. В своем тексте политик отметил, что такой замысел — "плохой и неправильный проект".

"Конституция является такой, какой она есть. Вычеркивать что-то из нее — глупость и неуважение", — написал Гурин.

Нардеп Гурин обратился к основателю книжного магазина "Сенс" (скриншот с dmytrogurinmp/X)

Что говорят в соцсетях

Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на сообщение книжного магазина "Сенс" относительно исправленной 10-й статьи. Одни юзеры поддержали идею, другие — раскритиковали такое предложение и, обозначив МВД, требуют наказать книжный магазин за такое сообщение.

Больше всего корреспонденты поддержали следующие реплики:

"Вы, бл**ь, совсем кукухой поплыли? Вайбовщики недоделанные. Надеюсь, на вас за это заведут уголовное дело и вы просто извинениями не отпетляете";

"Полный стыд и делолу — это иметь такое в действующий конституции";

"Почему в конституции Украины отдельным пунктом идет защита русского?";

"Еще один повод вернуться к общению на русском. Работайте в том же направлении!".

Реакция книжного магазина "Сенс" на обвинения в соцсетях

В ответ на свое сообщение об акции для покупателей, в книжном магазине "Сенс" отвечали на упреки относительно собственной акции. В частности, один из пользователей обвинил книжный магазин в ряде преступных действий, на что представители "Сенса" посоветовали юзеру обратиться в суд.

Ответ книжного магазина "Сенс" (скриншот с sens_kyiv/X)

Впоследствии несколько пользователей спросили, как книжный магазин реагирует на "пыл" пользователей относительно идеи книжного магазина "Сенс" и будет ли действующее предложение на "исправленную" Конституцию для онлайн-заказов. На что пользователям ответили, что книжный магазин часто "обвиняют в ускорении глобального потепления" и что покупатели получат свой экземпляр Основного закона, если будут покупать продукцию магазина через онлайн.

Ответы книжного магазина "Сенс" пользователям (скриншот из sens_kyiv/X) Ответы книжного магазина "Сенс" пользователям (скриншот из sens_kyiv/X)

Ранее стало известно, что ранее в книжном магазине "Смысл" произошел языковой конфликт. Полиция установила личность мужчины, который вырвал телефон у волонтера Екатерины Косецкой во время ссоры.

Впоследствии сообщалось, как книжный магазин остроумно отреагировал на пресс-конференцию Зеленского. Там посоветовали "выключить интернет и идти читать книгу, пока "не началось".