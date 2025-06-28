Україна відзначає 29-ту річницю прийняття Конституції: як ухвалювався Основний закон

28 червня в Україні відзначають День Конституції. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що сьогодні, як ніколи, народ усвідомлює закладені в неї цінності, реалізуючи Статтю 17 про захист суверенітету й територіальної цілісності держави.

Related video

Цьогоріч головному нормативно-правовому акту держави виповнюється 29 років. Основний закон був ухвалений та введений у дію Верховною Радою 28 червня 1996 року. І, як підкреслила пресслужба Генштабу, це стало важливим етапом утвердження державності, мало величезне політичне та правове значення для розвитку української нації і громадянського суспільства.

День Конституції 2025: значення

Конституція зорієнтована на гуманістичні ідеали та правові відносини між суспільством і державою, це робить Україну частиною Європи та істотно відрізняє від Росії. Основний закон — це не лише ядро національної правової системи, але й моральний орієнтир.

"Сьогодні, в умовах повномасштабної війни Росії проти України і численних злочинів окупантів, ми як ніколи розуміємо важливість цінностей, закладених у Конституції України, та необхідність їх захисту і збереження для майбутніх поколінь", — підкреслило командування ЗСУ.

Український народ історично прагнув юридично закріпити такі свої цінності, як демократію, верховенство права, рівність, незалежність та європейський цивілізаційний вибір, — і йому це вдалося. У головному нормативно-правовому акті закріплений стратегічний курс на членство у ЄС та НАТО, а також окреслено, що захист держави й повага до її символів — це обов’язок кожного громадянина.

"Сьогодні громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, захищають державу від окупанта, чим виконують конституційний обов’язок. Усі разом ми продовжуємо протистояти агресору, котрий зневажає юридичні норми, міжнародне право", — наголосили у Генштабі.

День Конституції 2025: історія

Український конституційний процес сягає значно давніших часів за дату, коли Основний закон був ухвалений остаточно:

"Руська Правда" — перша відома кодифікація права на українських територіях, яку почали укладати у XI столітті за князювання Ярослава Мудрого, з акцентом на правах різних станів, власності та судочинстві;

Литовські статути — було три редакції (1529, 1566, 1588 років), встановлювали межі князівської влади й захищали права різних станів;

Гетьманські універсали (2-га половина XVII – XVIII століть) й Березневі статті Богдана Хмельницького (1654 рік) — визначали внутрішній устрій, права й вольності козацтва, регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради;

Конституція Пилипа Орлика 1710 року — документ, який в політико-правових поняттях того часу обґрунтував право України на державну самостійність та її державний устрій, відображав світоглядні цінності козацької старшини XVII–XVIII століть і враховував інтереси інших станів, об’єднаних у поняття "народ";

формування конституційних ідей після втрати державності (кінець XVIII – початок XX століть), — проєкти Миколи Костомарова, Михайла Драгоманова, Георгія Андрузького, Остапа Терлецького, Івана Франка, Михайла Грушевського, В’ячеслава Липинського та Стефана Томашівського, Миколи Міхновського;

Конституції УНР та ЗУНР (1918 рік), конституційні закони, ухвалені у 1939 році Соймом Карпатської України, важливі акти української конституційної думки — Універсал, Платформа і Тимчасовий устрій, ухвалені політичним представництвом УПА;

Конституції УСРР / УРСР — проголошували Україну суверенною державою, але фактично були формальним прикриттям її колоніального становища та панування в ній тоталітарного режиму;

ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року;

Акт проголошення незалежності України — 24 серпня 1991 року.

Робота над Основним законом розпочалася у 1992 році й тривала майже 4 роки. Її супроводжували гострі дискусії, зокрема щодо державних символів, мови, статусу Криму тощо. Безпрецедентно довге засідання Верховної Ради 28 червня 1996 року увійшло в історію як "Конституційна ніч", але 315 голосами акт був ухвалений.

Титульна сторінка Конституції України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року Фото: ЦДАВО України

Основні положення української Конституції складаються з преамбули та 15 розділів. У ній закріплено широкий спектр прав і свобод людини й громадянина, а також визначено конституційні органи України, їхні статус і повноваження, територіальний устрій та органи місцевого самоврядування.

На фото на руках носять одного з авторів конституції — депутата Михайла Сироту Фото: Вечірній Київ

Щоб внести зміни в Основний закон або доповнити його, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів конституційного складу Ради.

Нагадаємо, до Дня Конституції Фокус розібрався, чому не вийшов проєкт Козацької України і яких помилок українцям слід уникати зараз.

Минулого року з нагоди Дня Конституції українські зірки ділились з Фокусом улюбленими віршами про Україну. Зокрема, TAYANNA поділилась власним віршем, написаним після початку повномасштабної війни, а акторка Анастасія Цимбалар зізналась, що поезія про Україну змушує її або посміхатись, або плакати.