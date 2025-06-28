Украина отмечает 29-ю годовщину принятия Конституции: как принимался Основной закон

28 июня в Украине отмечают День Конституции. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что сегодня, как никогда, народ осознает заложенные в нее ценности, реализуя Статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности государства.

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В этом году главному нормативно-правовому акту государства исполняется 29 лет. Основной закон был принят и введен в действие Верховной Радой 28 июня 1996 года. И, как подчеркнула пресс-служба Генштаба, это стало важным этапом утверждения государственности, имело огромное политическое и правовое значение для развития украинской нации и гражданского общества.

День Конституции 2025: значение

Конституция ориентирована на гуманистические идеалы и правовые отношения между обществом и государством, это делает Украину частью Европы и существенно отличает от России. Основной закон — это не только ядро национальной правовой системы, но и моральный ориентир.

"Сегодня, в условиях полномасштабной войны России против Украины и многочисленных преступлений оккупантов, мы как никогда понимаем важность ценностей, заложенных в Конституции Украины, и необходимость их защиты и сохранения для будущих поколений", — подчеркнуло командование ВСУ.

Украинский народ исторически стремился юридически закрепить такие свои ценности, как демократию, верховенство права, равенство, независимость и европейский цивилизационный выбор, — и ему это удалось. В главном нормативно-правовом акте закреплен стратегический курс на членство в ЕС и НАТО, а также очерчено, что защита государства и уважение к его символам — это обязанность каждого гражданина.

"Сегодня граждане Украины, которые оказывают сопротивление российскому вторжению, защищают государство от оккупанта, чем выполняют конституционный долг. Все вместе мы продолжаем противостоять агрессору, который презирает юридические нормы, международное право", — отметили в Генштабе.

День Конституции 2025: история

Украинский конституционный процесс достигает значительно более давних времен, чем дата, когда Основной закон был принят окончательно:

"Русская Правда" — первая известная кодификация права на украинских территориях, которую начали составлять в XI веке при княжении Ярослава Мудрого, с акцентом на правах разных сословий, собственности и судопроизводстве;

Литовские статуты — было три редакции (1529, 1566, 1588 годов), устанавливали границы княжеской власти и защищали права различных сословий;

Гетманские универсалы (2-я половина XVII — XVIII веков) и Мартовские статьи Богдана Хмельницкого (1654 год) — определяли внутреннее устройство, права и вольности казачества, регламентировали политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады;

Конституция Пилипа Орлика 1710 года — документ, который в политико-правовых понятиях того времени обосновал право Украины на государственную самостоятельность и ее государственное устройство, отражал мировоззренческие ценности казацкой старшины XVII-XVIII веков и учитывал интересы других сословий, объединенных в понятие "народ";

формирование конституционных идей после потери государственности (конец XVIII — начало XX веков), — проекты Николая Костомарова, Михаила Драгоманова, Георгия Андрузского, Остапа Терлецкого, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Вячеслава Липинского и Стефана Томашевского, Николая Михновского;

Конституции УНР и ЗУНР (1918 год), конституционные законы, принятые в 1939 году Соймом Карпатской Украины, важные акты украинской конституционной мысли — Универсал, Платформа и Временное устройство, принятые политическим представительством УПА;

Конституции УССР / УССР — провозглашали Украину суверенным государством, но фактически были формальным прикрытием ее колониального положения и господства в ней тоталитарного режима;

принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года;

Акт провозглашения независимости Украины — 24 августа 1991 года.

Работа над Основным законом началась в 1992 году и продолжалась почти 4 года. Ее сопровождали острые дискуссии, в частности относительно государственных символов, языка, статуса Крыма и тому подобное. Беспрецедентно долгое заседание Верховной Рады 28 июня 1996 года вошло в историю как "Конституционная ночь", но 315 голосами акт был принят.

Титульная страница Конституции Украины, принятая на пятой сессии Верховной Рады 28 июня 1996 года Фото: ЦГАВОВУ Украины

Основные положения украинской Конституции состоят из преамбулы и 15 разделов. В ней закреплен широкий спектр прав и свобод человека и гражданина, а также определены конституционные органы Украины, их статус и полномочия, территориальное устройство и органы местного самоуправления.

На фото на руках носят одного из авторов конституции — депутата Михаила Сироту Фото: Вечерний Киев

Чтобы внести изменения в Основной закон или дополнить его, нужно от 2/3 до 3/4 голосов конституционного состава Рады.

Напомним, ко Дню Конституции Фокус разобрался, почему не получился проект Казацкой Украины и каких ошибок украинцам следует избегать сейчас.

В прошлом году по случаю Дня Конституции украинские звезды делились с Фокусом любимыми стихами об Украине. В частности, TAYANNA поделилась собственным стихотворением, написанным после начала полномасштабной войны, а актриса Анастасия Цимбалар призналась, что поэзия об Украине заставляет ее или улыбаться, или плакать.